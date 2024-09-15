ميلانو (إيطاليا) : صعد نابولي موقتا الى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الساحق على كالياري برباعية نظيفة الاحد في الجولة الرابعة.

ورفع نابولي رصيده في المركز الأول الى 9 نقاط متقدما على يوفنتوس بفارق نقطة لكن إنتر يستطيع العودة الى الصدارة في حال فوزه على مضيفه مونتسا لاحقا.

وهي المرة الأولى التي يعتلي فيها الفريق الجنوبي المركز الأول منذ أيار/مايو عام 2023 عندما انهى الموسم بطلا للمرة الأولى منذ 33 عاما.

وتابع نابولي صحوته في الآونة الأخيرة، فبعد سقوطه المذل في الجولة الافتتاحية امام فيرونا 0 3، حقق الفريق بإشراف مدربه الجديد أنتونيو كونتي ثلاثة انتصارات تواليا.

قال كونتي عندما سُئل عما إذا كان فريقه قادراً على المنافسة على اللقب "لا تزال الأندية تحاول التأقلم مع اقتراب سوق الانتقالات من نهايتها، ونحن جميعا نحاول إيجاد أفضل مستوى".

وتابع "لقد عملنا بجد على مدار الشهرين والنصف الماضيين، وعلينا أن نواصل المضي قدما من دون التفكير في أي فريق آخر".

وفرض المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو نفسه نجما للمباراة من خلال صناعته للهدفين الأولين ثم تسجيله الهدف الثالث لفريقه.

افتتح نابولي التسجيل بتسديدة بعيدة من قائده جوفاني دي لورنتسو (18).

وتوقفت المباراة على مدى 7 دقائق آواخر الشوط الأول بسبب أحداث شهدتها المدرجات بين أنصار الفريقين وقيامهما برمي المقذوفات على أرضية الملعب.

وسجل الجناح الجورجي خفيتسا كفاراتسخيليا الهدف الثاني بتمريرة من لوكاكو (66)، قبل أن يضيف الأخير الثالث بعدها بأربع دقائق.

وفي الوقت بدل الضائع اختتم أليساندرو بونجورنو المهرجان التهديفي بتسجيله الرابع لنابولي.

وحرم جنوى ضيفه روما من تحقيق فوزه الأول هذا الموسم بعدما فرض عليه تعادلا قاتلا في الثواني الأخيرة 1 1.

وأدرك المدافع البلجيكي كوني دي وينتر التعادل برأسية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ردا على هدف السبق من الوافد الجديد من جيرونا الإسباني الهداف الأوكراني أرتيم دوفبيك الذي تابع تسديدة نيكولو بيسيلي صدها الحارس بيارلويجي غوليني (37).

ومنح الهدف الأول لدي وينتر في الدوري هذا الموسم التعادل الثاني القاتل لجنوى على أرضه، بعدما كرر سيناريو لقاء إنتر حامل اللقب في المرحلة الأولى (2 2)، علما أن الأخير يملك فرصة استعادة الصدارة من يوفنتوس عندما يحلّ ضيفا على مونتسا قبل استحقاقه الأوروبي أمام مانشستر سيتي بطل إنكلترا في المواسم الأربعة الماضية في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

ويقبع جنوى في المركز العاشر برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن ميلان التاسع الذي سحق فينيتسيا برباعية نظيفة السبت.

في المقابل، ما زال روما يبحث عن فوزه الأول في الموسم الجديد، حيث يحتل المركز الخامس عشر من 3 تعادلات وهزيمة.

أديمولا الحاسم

وقاد المهاجم النيجيري اديمولا لوكمان فريقه أتالانتا الى الفوز على فيورنتينا 3 2 بتسجيله هدف الحسم.

وكان لوكمان غاب عن المباريات الثلاث الاولى لفريقه بعدما أعلن رغبته في الانتقال الى باريس سان جرمان الفرنسي من دون ان تتم الصفقة.

جاءت الاهداف الخمسة في الشوط الاول، وتقدم فيورنتينا عبر الأرجنتيني لوكاس مارتينيس كوارتا (15)، ورد اتالانتا الفائز بالدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي بواسطة مهاجم إيطاليا الدولي ماتيو ريتيغي (21).

لكن الضيوف تقدموا مجددا عن طريق مويز كين (32).

لكن أتالانتا رد بهدفين صاعقين في مدى دقيقة واحدة أواخر الشوط عن طريق البلجيكي شارل دي كيتيلير (45) ثم لوكمان بعد مجهود فردي رائع (45+1).

يذكر ان أتالانتا يستضيف أرسنال الإنكليزي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا الخميس المقبل.

وفوّت تورينو فرصة اعتلاء الصدارة ولو موقتا بسقوطه في فخ التعادل السلبي على أرضه مع ليتشي المتواضع.

وكانت الفرصة سانحة أمام تورينو لرفع رصيده الى 10 نقاط في المركز الاول بانتظار نتيجة إنتر، لكنه اكتفى بثماني نقاط في المركز الثالث.

وتختتم المرحلة الإثنين، بلقاءي بارما مع أودينيزي، ولاتسيو مع فيرونا.