روما : قاد الكرواتي إيفان يوريتش مدرب روما الجديد، فريق العاصمة إلى فوزه الأول الأحد بثلاثية نظيفة على ضيفه أودينيزي الذي كان متصدرا قبل انطلاق المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل الأوكراني أرتيم دوفبيك (19)، الأرجنتيني باولو ديبالا (49 من ركلة جزاء) وتوماسو بالدزاني (70).

وكانت هذه المباراة الأولى ليوريتش الذي خلف نجم النادي دانييلي دي روسي المقال بسبب سوء النتائج.

وصعد روما إلى المركز التاسع مؤقتا بست نقاط، فيما تلقى أودينيزي خسارته الأولى وتراجع إلى المركز الثالث مؤقتا بعشر نقاط.

وغاب عدد لا بأس به من المشجعين عن حضور نصف الساعة الأولى من المباراة احتجاجا على قرار الإدارة إقالة دي روسي.

ورفع الجمهور لافتة كُتب عليها "على الرغم من عدم وجود امتنان في كرة القدم، تذكر أنك ستظل دائما تجسيدا للرومانيستا... نراك قريبا، دانييلي!".

وكانت اليونانية لينا سولوكو تنحّت الأحد عن منصبها كمديرة تنفيذية للنادي على خلفية إقالة الأيقونة دي روسي، وذلك بعد أقل من عام على وصولها إلى هذا المنصب.

وأهدى البديل الإيسلندي البرت غودموندسون فريقه الجديد فيورنتينا فوزه الأول هذا الموسم أيضا بعدما حول تخلفه أمام ضيفه لاتسيو إلى انتصار في الوقت القاتل 2 1.

وبدأ "فيولا" الموسم بثلاثة تعادلات متتالية ثم بخسارة في المرحلة الماضية أمام أتالانتا (2 3)، ما جعل مدربه الجديد رافاييلي بالادينو في وضع لا يحسد عليه، قبل أن تزداد الأمور تعقيدا الأحد أمام لاتسيو بعد التخلف قبيل نهاية الشوط الأول برأسية للإسباني ماريو خيلا (41).

لكن غودموندسون، المعار هذا الموسم من جنوى، لعب دور المنقذ بعد دخوله بديلا خلال استراحة الشوطين، أولا بإدراكه التعادل في الدقيقة 49 من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه من الفرنسي ماتيو غندوزي، ثم بخطفه هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء أيضا اقتنصها هذه المرة البرازيلي دودو من البرتغالي نونو تافاريس.

وبذلك، رفع فيورنتينا رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 7 بعد تلقيه الهزيمة الثانية مقابل فوزين وتعادل.

وحقق بولونيا، مفاجأة الموسم الماضي، فوزه الأول هذا الموسم أيضا على مضيفه مونتسا 2 1.

وسجّل البولندي كاسبر أوربانسكي (24) والأرجنتيني سانتياغو كاسترو (80) لبولونيا، والبوسني ميلان ديوريتش (43) لمونتسا.

وكان بولونيا الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 60 عاما، تعادل في مباراته الافتتاحية مع ضيفه شاختار دانييتسك الاوركاني سلبا.