باريس : واصل كل من موناكو ومرسيليا انطلاقتهما شبه المثالية ولحقا بباريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب إلى صدارة الدوري الفرنسي بفوز الأول على ضيفه لوهافر 3 1، والثاني بعشرة لاعبين على مضيفه ليون 3 2 الأحد في المرحلة الخامسة.

في المباراة الأولى على ملعب "لويس الثاني" في موناكو، منح الهولندي جوردان تيسي التقدم لفريق الإمارة باكرا إثر تمريرة من الدولي الياباني تاكومي مينامينو (9)، لكن الضيوف أدركوا التعادل في الدقيقة 30 عبر الروسي دالر كوزياييف.

وانتظر صاحب الأرض الشوط الثاني لحسم النتيجة في صالحه، فمنحه الجناح البديل الدولي المغربي إلياس بن الصغير التقدم في الدقيقة 66 إثر تمريرة من العاجي ويلفريد سينغو، قبل أن يؤمّن الدولي الأميركي فولارين بالوغون النقاط الثلاث موجها الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الثالث إثر تمريرة من جورج إيلينيخينا (70).

وهو الفوز الثاني تواليا لموناكو في الدوري والرابع في خمس مباريات لم يذق فيها طعم الخسارة فرفع رصيده إلى 10 نقاط وارتقى إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف باريس سان جرمان الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه رينس 1 1 السبت، ومرسيليا.

كما هو الفوز الثالث تواليا لموناكو في مختلف المسابقات بعد تغلبه على برشلونة الإسباني 2 1 الخميس في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفض موناكو شراكة المركز الثاني مؤقتا مع مرسيليا الذي يحل ضيفا على ليون لاحقا في قمة المرحلة.

في المقابل، مُني لوهافر بخسارته الثانية تواليا والثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ست نقاط وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

فوز ثمين لمرسيليا بـ10 لاعبين

وحسم مرسيليا بعشرة لاعبين قمة المرحلة أمام مضيفه ليون في صالحه 3 2.

وتلقى مرسيليا ضربة موجعة مبكرة وتحديدا في الدقيقة الخامسة بطرد قطب دفاعه الأرجنتيني ليوناردو باليردي لتلقيه الإنذار الثاني بعد الأول في الدقيقة الأولى.

واضطر المدرب الإيطالي للفريق الجنوبي روبرتو دي تزيربي إلى إخراج صانع الألعاب الدولي المغربي أمين حارث للدفع بلاعب الوسط فالنتان رونييه الذي تسبب في ركلة جزاء لأصحاب الأرض بلمسة يد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وانبرى القائد المخضرم ألكسندر لاكازيت لركلة الجزاء لكن الحارس الأرجنتيني خيرونيمو رولي تصدى لها فارتدت منه إلى لاكازيت الذي سددها فوق العارضة (45+7).

ومنح مدافع مرسيليا السابق دويي تشاليتا تشار التقدم لليون بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من الأنغولي كليتون ماتا (53).

ونجح مرسيليا في إدراك التعادل بواسطة البديل الإسباني بول ليرولا إثر تمريرة عرضية للبرازيلي لويس هنريكي خلف الدفاع لعبها ساقطة داخل مرمى الحارس البرازيلي لوكاس بيري (69).

ومنح السويسري أوليسيس غارسيا التقدم لمرسيليا بتسديدة رائعة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة عرضية لليرولا (82).

وأدرك البديل ريان شرقي التعادل لليون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عندما استغل تمريرة عرضية لماتا وتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى.

لكن غارسيا خطف هدف الفوز بعد دقيقتين لمرسيليا عندما استغل كرة خاطئة شتتها الحارس بيري برعونة فتلاعب بالمدافع ماتا وسددها قوية بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس البرازيلي (90+5).

بريست يصحح مساره

وحقق بريست، مفاجأة الموسم الماضي، فوزه الثاني هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه تولوز بهدفين نظيفين سجلهما ماما بالديه من غينيا بيساو (21) ورومان فيفر (90+1).

وأهدر الدولي المغربي زكريا بوخلال ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 35.

واستغل بريست جيدا فوزه التاريخي في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما تغلب على شتورم غراتس النمسوي 2 1 في أول مشاركة له في المسابقة القارية العريقة، لتصحيح مشواره في الدوري رافعا رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر.

وحقق مونبلييه فوزه الأول هذا الموسم وتخلص من المركز الأخير بعدما تغلب على ضيفه أوكسير العائد حديثا إلى دوري الأضواء 3 2.

وكان أوكسير البادئ بالتسجيل عبر العاجي حامد جونيور تراوريه (18)، وردّ مونبلييه بهدفين للنيجيري أيكور أدامس (65) والمالي موديبو سينيان (71)، قبل أن يدرك الياباني آدو أونايوو التعادل (72)، لكن مونبلييه استعاد تقدمه بعد ثلاث دقائق بهدف شخصي ثان لأدامس (75).

وتعادل أنجيه مع نانت بهدف للجزائري حيماد عبدلي (24) مقابل هدف ليوهان لوبونان (18).