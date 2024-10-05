شنغهاي : عبر الإيطالي يانيك سينر المصنّف أول عالميا والإسباني كارلوس ألكاراس الثالث، بسهولة إلى الدور الثالث من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بعد فوزهما على الياباني تارو دانيال 6 1، 6 4 والصيني شانغ جونتشينغ 6 2، 6 2 تواليا السبت، في حين احتاج الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى شوطين فاصلين لحسم فوزه على الأميركي أليكس ميكيلسن.

لم يجد سينر أي صعوبة في حسم المجموعة الأولى التي كسر فيها إرسال منافسه مرتين، ومن بعدها واصل تفوّقه وكسر إرسال الياباني الثاني وصولا إلى الفوز.

قال "خضت حصة تمرينية واحدة فقط بالأمس لكنني شعرت بارتياح كبير على أرض الملعب".

وأضاف "أداء اليوم يعني الكثير لي".

سيلعب سينر مع الأرجنتيني توماس إتشيفيري (37) الفائز على الهولندي بوتيك فان دي زاندسخولب بثلاث مجموعات الجمعة.

علّق على المواجهة "ستكون مباراة صعبة غدا، بدنيا جدا، لأنني وتوماس نعرف بعضنا جيدا".

وفي المباراة الثانية، كسر ألكاراس إرسال خصمه منذ الشوط الأول، محكما قبضته على المباراة التي حسمها 6 2، 6 2.

وكان المراهق جونتشينغ أصبح أول لاعب صيني يحرز لقب إحدى دورات المحترفين، عندما توّج في تشنغدو على أرضه الشهر الماضي، لكنه عجز عن مقارعة المصنّف الثاني عالميا.

ورغم اندفاع شانغ، إلا أن الجماهير المحلية عبّرت عن إعجابها بأداء الإسباني المميز. هتفت له بعد إحرازه نقطة صعبة إثر تبادل طويل للكرة.

قال ألكاراس بعد فوزه "ألعب جيدا في الآونة الأخيرة، لذا أريد الاستمرار على هذا النسق".

أضاف "خضت حصة تمرينية واحدة ثم لعبت هذه المباراة، لذا أنا فخور لإظهار هذا المستوى من المباراة الأولى".

وفي دور الـ32، يواجه ألكاراس لاعبا صينيا ثانيا هو ييبينغ وو (24 عاما) الذي تراجع إلى المركز 560 عالميا.

واستهل ألكاراس (21 عاما) حامل لقب أربع بطولات كبرى، مشواره في هذه الدورة بعد تسعة انتصارات متتالية، شهدت تتويجه بدورة بكين (500 نقطة) حيث تغلب على غريمه الحالي سينر.

فوز صعب لديوكوفيتش

بدوره، حجز ديوكوفيتش مقعده في الدور الثالث بفوز صعب على ميكيلسن 7 6 (7 3)، 7 6 (11 9) في نحو ساعتين.

قاوم الأميركي البالغ 20 عاما والمصنّف 43 عالميا بقوة، وتمكّن من كسر إرسال ديوكوفيتش الأول وصولا إلى خسارة الشوط السابع وإرساله حتى الاحتكام إلى شوط فاصل حسمه الصربي لصالحه.

ولم يتغيّر الحال في المجموعة الثانية بكسر إرسال واحد لكل طرف وصولا إلى شوط فاصل كان أكثر ندية خسر فيه كل لاعب أربعة إرسالات، قبل أن ينكسر إرسال الأميركي للمرة الخامسة ويفوز الصربي بإرساله.

واعترف ديوكوفيتش بأنه تفاجأ بمستوى منافسه، فقال "استغرقني بعض الوقت لاستعادة اللياقة والبدء في الشعور بتحسن في الملعب".

وتابع "كنت سعيدا جدا بالحفاظ على هدوئي عندما كان الأمر مهما في كلا شوطي الكسر".

وسيلعب الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية في باريس، مع الإيطالي فلافيو كوبولي أو السويسري ستان فافرينكا.

وكان ديوكوفيتش، المتوّج باللقب في شنغهاي اربع مرات، دخل إلى الملعب مرحّبا به كـ "الأفضل في التاريخ" وسط تصفيق الجمهور الذي ازداد حماسة في نهاية المباراة، بعدما قال الصربي جملة بلهجة وو (الشانغهائية) التي يتم التحدث بها في جنوب شرق الصين.

وبخلاف ديوكوفيتش، لم يواجه الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانيا في الدورة، صعوبة في الفوز على الإيطالي ماتيا بيلوتشي 6 4 و6 2.

قال الألماني "كل شيء على ما يرام عندما تفوز... كنت غير متأكد من مستواي قبل بدء هذه البطولة"، في إشارة إلى المشاكل الصحية الأخيرة التي جعلته يغيب عن دورة بكين.

وودّع الروسي أندري روبليف السادس عالميا والثاني في الدورة، بخسارته أمام التشيكي ياكوب منشيك 7 6 (9/7)، 4 6، 3 6، بعدما كان النروجي التاسع عالميا سبقه بخسارته أمام الأسترالي ألكسندر فوكيتش في مجموعتين الجمعة.