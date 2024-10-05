بكين : قلبت الأميركية كوكو غوف المصنّفة سادسة عالميا الطاولة على الإسبانية باولا بادوسا وتغلبت عليها 4 6، 6 4، 6 2 السبت، لتبلغ نهائي دورة بكين الألف نقطة للسيدات في كرة المضرب.

وستلعب غوف المتوّجة بلقب الولايات المتحدة 2023، في النهائي مع الصينية جنغ تشينوين أو التشيكية كارولينا موخوفا الأحد.

وتسعى غوف التي انفصلت عن مدربها براد غيلبرت الشهر الماضي، إلى تحقيق لقبها الثاني هذا العام بعد دورة أوكلاند في كانون الثاني/يناير الماضي، والثامن في مسيرتها.

وجاء قرار غوف البالغة 20 عاما بإنهاء تعاون دام 14 شهرا، بعد سلسلة من النتائج السيئة هذا الصيف.

خرجت الأميركية من ثمن نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، كما الألعاب الأولمبية في باريس، دورة تورونتو الألف نقطة بالإضافة إلى بطولة الولايات المتحدة، آخر بطولات الغراند سلام، إلى جانب خروجها من الدور الأول في دورة سينسيناتي الألف نقطة.

قبل صيف 2024 المخيب للآمال، نجحت غوف في النصف الأول من هذا العام في الوصول إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ورولان غاروس، مما جعلها تتقدم إلى المركز الثاني عالميا في بداية حزيران/يونيو.

في مواجهتها مع بادوسا، خسرت إرسالها الثالث في المجموعة الأولى، لكنّها ردّت بسرعة بكسر إرسال منافستها الرابع في شوط مثير، إلا أنها خسرت إرسالا جديدا فالمجموعة.

ولم تبدأ الأميركية المجموعة الثانية بشكل جيّد أيضا، إذ انكسر إرسالها الأول وانتظرت حتى الشوط الثامن لتنتفض كاسرة إرسال بادوسا مرتين.

وواصلت غوف تقدّمها في المجموعة الثالثة التي ضربت فيها 3 إرسالات ساحقة من ست طوال المباراة، كاسرة إرسال بادوسا ثلاث مرات مقابل خسارة إرسال واحد.