إيلاف من وجدة (المغرب) : بمدية وجدة واصل المنتخب المغربي تأكيد تفوقه الكروي قارياً، وهو الذي بلغ العالمية في مونديال قطر 2022 حينما حل رابعاً في انجاز هو الأكبر عربياً وأفريقياً، واليوم السبت، حقق منتخب المغرب فوزا ساحقاً على ضيفه جمهورية أفريقيا الوسطى بنتيجة 5-0 خلال المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الشرفي بوجدة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وعلى الرغم من خوض "أسود أطلس" هذه التصفيات كبروفة للبطولة القارية "أمم أفريقيا" التي تبدأ في أواخر 2025، في ظل ضمان التأهل بقاعدة "البلد المنظم للبطولة"، إلا أن المنتخب المغربي أخذ المباراة بجدية تامة، وأكد تفوقه الكبير افريقياً، وهو يسير في طريق تعميق الفجوة مع الجميع في القارة السمراء.

تصنيف وقيمة سوقية

المنتخب المغربي يحتل حالياً المركز 14 في تصنيف الفيفا لمنتخبات العالم، وهو الأول أفريقياً، كما أن قيمته السوقية تساوي 319 مليون يورو، ليصبح الأعلى قيمة مالية في تاريخ الكرتين العربية والأفريقية.

وبالعودة للفوز الكبير على افريقيا الوسطى، فقد سجل أهداف المغرب عبد الصمد الزلزولي وأشرف حكيمي وسفيان رحيمي وعز الدين أوناحي هدفين .

وبهذه النتيجة واصل منتخب المغرب صدارة مجوعته ورفع رصيده إلي 9 نقاط بينما توقف رصيد جمهورية أفريقيا الوسطى عند 3 نقاط في المركز الثالث .

الركراكي يهتم بـ"المحلي" رغم وفرة "المحترفين"

في مباراة أفريقيا الوسطى بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025،دفع الركراكي بثنائي محلي في التشكيل الأساسي للمنتخب المغربي، ينتميان لغريمي الدار البيضاء، الرجاء والوداد، لأول مرة، وفقاً لتقرير موقع "كوورة".

وشارك الظهير الأيسر يوسف بلعمري لاعب الرجاء، وجمال الدين حركاس قلب دفاع الوداد، في توليفة الخط الخلفي الأساسي للأسود، وفضل الركراكي حركاس على مدافع ألافيس عبد الكبير عبقار، وبلعمري على آدم أزنو مدافع بايرن ميونخ.

وكان الركراكي قد أشرك إلياس بن الصغير بدلا من نجم ريال مدريد إبراهيم دياز، بينما يقود خط الهجوم، اليوم، الثنائي سفيان رحيمي وأيوب الكعبي.

يذكر أن المنتخب المغربي في التصفيات المؤهلة للكان، كبروفة لخوض البطولة القارية التي ستقام على أرضه خلال العام المقبل

وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

1- المغرب.. 9 نقاط

2- الغابون.. 4 نقاط

3- إفريقيا الوسطى.. 3 نقاط

4- ليسوتو.. نقطة واحدة