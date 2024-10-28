إيلاف من مدريد: سيطرت حالة من الغضب الشديد على نادي ريال مدريد بعد أن التأكد من التسريبات التي تقول إن نجم الفريق فينيسيوس جونيور لن يتوج بالكرة الذهبية الليلة، وقال النادي المدريدي :"لا يحترمونا ومصالح خاصة وراء قنبلة فينيسيوس جونيور!" .. ريال مدريد يبرر قراره بـ"مقاطعة" حفل الكرة الذهبية

وبذلك برر نادي ريال مدريد، قراره بـ"مقاطعة" حفل جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم 2024، مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.

بعثة ريال مدريد قررت عدم السفر إلى العاصمة باريس، بعد التأكد من خسارة الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول، لجائزة "الكرة الذهبية" في العام الحالي، لمصلحة الإسباني رودري، متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنكليزي.

وأكد خوان كاميلو، مدير المركز الإعلامي لريال مدريد، بأن بعثة ريال مدريد لن تتواجد في مكان لا يحترم النادي أو لاعبيه، في إشارة إلى مجلة "فرانس فوتبول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كاميلو قال للصحافة المدريدية": "إذا لم تنطبق معايير الجائزة على فينيسيوس، فأنها تنطبق على الإسباني داني كارفاخال، ظهير أيمن الفريق الأول لريال مدريد، لكن من الواضح أن فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لا يحترمان ريال مدريد".

كارفاخال أحد المرشحين النهائيين للفوز بـ"الكرة الذهبية" 2024، بعد قيادته ريال مدريد للحصول على "الدوري الإسباني، أبطال أوروبا، كأس السوبر المحلي" في الموسم الماضي، بالإضافة إلى تتويجه ببطولة أمم أوروبا مع المنتخب الوطني، فهو اللاعب الأكثر أحقية بمعيار البطولات التي حصل عليها مع الريال والمنتخب الاسباني، ولكنه لا يتمتع بنجومية فينيسيوس.

وفي نفس السياق، ووفقاً لموقع "جول"، أوضح محيط فينيسيوس جونيور لصحيفة "آس" الإسبانية، أنهم لا يفهمون أي شيء، بعد خسارة الساحر البرازيلي للجائزة، معتبرين أن القرار تم اتخاذه بناءً على مصالح خاصة بعيدة عن كرة القدم.

فينيسيوس البالغ من العمر 24 سنة، كان أقوى المرشحين للتتويج بجائزة "الكرة الذهبية" 2024؛ وذلك بعد أن قاد ريال مدريد للحصول على "الدوري الإسباني، أبطال أوروبا، كأس السوبر المحلي"، في الموسم الرياضي الماضي.

ومن ناحيته، رودري لعب دورا مهما في قيادة نادي مانشستر سيتي، للتتويج بالدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليج" 2023-2024، قبل أن يحصل مع منتخب إسبانيا، على لقب بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" التي استضافتها ألمانيا، في صيف العام الحالي، ومن ثم أصبح رودري في اللحظة الراهنة هو الأقرب لحصد الكرة الذهبية الليلة (مساء الإثنين)



