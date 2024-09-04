إيلاف من باريس: للمرة الأولى منذ 21 عاماً، يغيب كريستيانو رونالدو، وغريمه الأزلي ليونيل ميسي معا عن قائمة ترشيحات جائزة الكرة الذهبية، مما يؤكد أن عصراً جديداً في عالم الساحرة قد بدأ، وطويت صفحة الأساطير، وعلى رأسهم ميسي ورونالدو، على الرغم من استمرارهما في الملاعب، ولكنهما ابتعداً بحكم التقدم في العمر عن ملاعب أوروبا.

ويتواصل عطاء "ليو" و"الدون" خارج القارة العجوز، ومع منتخبيهما، حيث يلعب رونالدو لنادي النصر السعودي، ويحتفظ بمعدلاته التهديفية المذهلة، فيما يبصم ميسي على حقبة التحول الأميركي إلى كرة القدم في ظل وجوده هناك.

وقد يبتسم القدر لأحدهما من جديد في عام 2026 في حال شاركا في كأس العالم، وتمكن أحدهما من الفوز بها، وترك بصمة حقيقية على تتويج البرتغال أو الأرجنتين باللقب، وإن كان هذا السيناريو يظل صعباً للغاية، ولكنه قائم نظرياً على الأقل.

حضور مستمر منذ 2003

واعتاد رونالدو أو ميسي أو كلاهما معًا في الترشح لجائزة الكرة الذهبية منذ عام 2003، وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، ما شهد ظهور 30 لاعبًا ليس من بينهم ميسي أو رونالدو.

ويغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الثانية على التوالي عن سباق الكرة الذهبية، أما ميسي، خرج لأول مرة منذ الظهور الأول له في 2006.

وداوم رونالدو على الظهور ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية بين 2004 و2022، بواقع 18 مرة متتالية، علمًا بأن نسخة 2020 ألغيت بسبب جائحة كورونا.

واستمر ميسي في الترشح لجائزة الكرة الذهبية 17 مرة متتالية، بين 2006 و2023.غياب الثنائي معًا عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية يعني أن حقبة رونالدو وميسي التاريخية في كرة القدم انتهت عمليًا.وحصد ميسي جائزة أفضل لاعب حول العالم في 8 مناسبات، فيما لدى كريستيانو رونالدو 5 كرات ذهبية.

حفل الكرة الذهبية.. متى وأين؟

سيتم تقديم جائزة الكرة الذهبية 2024، في حفل يقام الإثنين الموافق 28 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في باريس، وتم الكشف عن 30 لاعب مرشحاً لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

القائمة الثلاثينية:

1- جود بيلينجهام (ريال مدريد)

2- روبن دياز (مانشستر سيتي)

3- فيل فودين (مانشستر سيتي)

4- فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)

5- إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا)

6- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

7- نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)

8- جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن)

9- أرتيم دوفبيك (جيرونا- روما)

10- توني كروس (ريال مدريد)

11- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

12- داني أولمو (لايبزيج- برشلونة)

13- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

14- مارتن أوديجارد (أرسنال)

15- ماتس هوملز (بوروسيا دورتموند)

16- رودري (مانشستر سيتي)

17- هاري كين (بايرن ميونيخ)

18- ديكلان رايس (أرسنال)

19- فيتينيا (باريس سان جيرمان)

20- كول بالمر (تشيلسي)

21- داني كارفاخال (ريال مدريد)

22- لامين يامال (برشلونة)

23- بوكايو ساكا (أرسنال)

24- هاكان أوغلو (إنتر ميلان)

25- ويليام صاليبا (أرسنال)

26- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان- ريال مدريد)

27- أديمولا لوكمان (أتالانتا)

28- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

29- أنطونيو روديجير (ريال مدريد)

30- أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن).