نيويورك : تحاول لاعبتا كرة المضرب الأميركيتان جيسيكا بيغولا وإيما نافارو إثبات موهبتهما في اللعبة، لكنهما تبديان انزعاجا من اعتقاد مشجعين بأنهما تحصلان على عناية ورعاية بسبب ثروة عائلتيهما.

بيغولا (30 عاما) المصنّفة سادسة عالميا، وصلت إلى ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، لتواجه البولندية إيفا شفيونتيك الأولى الأربعاء، وهي تبحث عن لقبها الكبير الأول.

وجدت الأميركية أنه من الصعب تقريبا فصل ثروتها عن ثروة والدها تيري بيغولا الذي يمتلك نادي بوفالو بيلز المشارك في دوري كرة القدم الأميركية "أن أف أل" وبوفالو سايبرز في دوري الهوكي.

تُقدّر مجلة فوربس ثروة هذا الملياردير في صناعة النفط بـ7.7 مليار دولار.

قالت بيغولا التي حققت نحو 15 مليون دولار من مسيرتها في كرة المضرب والمتوّجة بستة ألقاب "قمت ببعض الأنشطة الإعلامية أخيرا. كانوا يسألون: +ما هو أكثر شيء مزعج؟+ أجاوب "هو أن الناس يظنون أن لدي خادما، وأنني أتنقل برفقة سائق. لدي ليموزين خاصة، وأطير بشكل خاص في كل مكان. أنا بالتأكيد لست هكذا".

وأضافت "إنه مزعج قليلا، ولكن بصراحة أعتقد أنه نوع من الفكاهة لأنني لا أعرف حتى أحدا يعيش بهذه الطريقة. إنه مستفز".

كانت بيغولا شاركت الأسبوع الماضي صورا لها وهي تركب مترو نيويورك بدلا من سيارة لتجنّب السير الكثيف في شوارع مانهاتن.

"عملت بجد شديد للوصول إلى هنا"

تفهم مواطنتها نافارو (23 عاما) المصنّفة 12 عالميا هذا الشعور، وهي التي وصلت بدورها إلى نصف نهائي البطولة الأميركية حيث ستواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية الخميس.

يُعد والد إيما، بن نافارو، رجل أعمال ورئيس تنفيذي ومؤسس لمجموعة شيرمان المالية، كما مالك مصرف كريديت وان وبطولة تشارلستون لكرة المضرب، الأشهر في العائلة.

لكن منذ صعود نجم ابنته، أصبحت هي حديث الصحف. تشكر والدها على مساعدته لها، لكنها تؤكد "أنني عملت بجد شديد للوصول إلى هنا. قضيت ساعات طويلة في التدريب، منذ أن كنت في التاسعة من عمري أتمرن مرتين في اليوم".

حتّى الآن، حققت 2.5 مليون دولار في مسيرتها المهنية الناشئة مع لقب واحد.

تابعت "يجب أن أُعطي الكثير من الفضل لوالدي. إنه ربما أذكى شخص أعرفه وقد زوّدنا، أنا وإخوتي، بالكثير من المعرفة والحكمة على مر السنين".

أضافت الشابة التي وصلت إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة، وثمن نهائي رولان غاروس وربع نهائي ويمبلدون أنها تسعى إلى بلوغ نهائي فلاشينغ ميدوز وتحصد ثمار "نهج بطيء ومنهجي في كرة المضرب".

ستدخل نادي العشر الأوليات في التصنيف العالمي الإثنين المقبل.

على الرغم من تواضعها وحبّها للبساطة، تمتلك نافارو شخصية قوية ولا تدع أحدا يتجاوز الحدود معها.

بعد خسارتها في ثمن نهائي أولمبياد باريس أمام الصينية تشينوين جينغ المتوّجة بالذهب، قالت لها الأميركية عند الشبكة "أنا لا أحترمك كمنافسة".