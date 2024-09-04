لاهاي : أكد مدرب هولندا رونالد كومان التزام قائد المنتخب "البرتقالي" فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنكليزي البقاء في صفوف منتخب بلاده حتى مونديال 2026 لكرة القدم، في حين أقفل الباب أمام الجناح ستيفن بيرخفين بعد انتقاله إلى الدوري السعودي.

وكشف كومان الذي يستعد فريقه لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية السبت في أيندهوفن أنه قام بزيارة فان دايك (33 عاماً) في ليفربول وقال في هذا الصدد "رأيت من المهم زيارته وتبادل الآراء معه وسألته عما اذا كان باستطاعته بذل قصارى جهده لسنتين إضافيتين على أعلى مستوى، وكان رده ايجابيا وبالتالي أزيلت جميع الشكوك".

وأضاف كومان "أقر (فان دايك) بأنه لم يبلغ المستوى المتوقع منه في كأس أوروبا. أعتقد انه بصفته قائدا للمنتخب قام بعمل جيد، لكن ربما كنتيجة ربما بذل جهدا أكبر تجاه زملائه أكثر مما فعل تجاه نفسه".

وخرجت هولندا في الوقت القاتل أمام إنكلترا 1 2 في نصف النهائي.

في المقابل، أكد كومان أنه لم يستدع الجناح ستيفن بيرخفين الى التشكيلة بعد بداية مخيبة في صفوف أياكس امستردام ثم انتقاله الى اتحاد جدة السعودي "الكتاب أقفل بالنسبة إليه. لم يتصل بي بالنسبة الى ذلك (الانتقال الى السعودية) واعتقد بانه يدرك بماذا أفكر حيال ذلك. عندما تكون في السادسة والعشرين من عمرك، يجب ان يكون طموحك الأساسي يتعلق بالناحية الرياضية وليس المادية. إنها خيارات يقوم بها اللاعبون".

وأضاف "لم أجد نفسي في هذه الحالة لأنني ذهبت الى برشلونة. كان بإمكانه البقاء في أياكس، فالامر ليس بهذا السوء اليس كذلك؟ يتعين علي احترام قراره لكني لم أكن لأتخذه".