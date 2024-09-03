نيويورك : بلغت الأميركية إيما نافارو الدور نصف النهائي من بطولة كبرى للمرة الاولى في تاريخها بعد فوزها على الإسبانية باولا بادوسا 6 2 و7 5 ضمن الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى الثلاثاء.

وتمكنت الأميركية المصنّفة الثالثة عشرة والتي سبق لها أن هزمت مواطنتها كوكو غوف الثالثة عالميا وحاملة اللقب في الدور الرابع، من تعويض تأخرها 1 5 في المجموعة الثانية بصورة دراماتيكية الى فوز.

ستواجه نافارو في دور الأربعة الفائزة بين البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية والصينية كينوين جينغ الفائزة بالميدالية الاولمبية الذهبية.

وقالت نافارو التي كانت قد خرجت من الدور الاول في المشاركتين السابقتين "عندما وصلت إلى نتيجة 5 2، كان لديّ شعور أنني سأفوز بمجموعتين".

وتابعت "الى الدور نصف النهائي. أنا مستعدة للتحدي".

حسمت نافارو (23 عاما) المجموعة الاولى بـ 29 دقيقة فقط بعد أن كسرت إرسال منافستها في الشوطين الثاني والثامن، في حين ارتكبت بادوسا 16 خطأ مباشرا مقابل 5 فقط لنافارو.

لكنّ إبنة الـ 26 عاما والمولودة في نيويورك تمكنت من الردّ بقوة في المجموعة الثانية والتقدم 5 1 قبل أن تنهار بشكل مفاجئ حيث فازت نافارو بالأشواط الستة التالية.