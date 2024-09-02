إيلاف من الكويت: أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف عن اتخاذ جميع الاستعدادات والإجراءات لدخول 5 آلاف مشجع عراقي للبلاد، لحضور مباراة منتخبي الكويت والعراق المقررة إقامتها 10 أيلول (سبتمبر) الجاري.

وشدد اليوسف، في تصريح لـ "القبس"، على أن من صرح بتخصيص 200 مقعد فقط للمشجعين العراقيين، ليس من صلاحياته التصريح بذلك، مؤكداً أن هذا الشأن من صلاحيات الحكومة، وهي صاحبة القرار وليس من صلاحيات أي جهة أخرى.

وعن آلية دخول المشجعين العراقيين، أوضح اليوسف، أنهم سيحضرون لمشاهدة مباراة منتخب بلدهم في الكويت وسيغادرون بعد ذلك وفق الإجراءات والمدة المتفق عليهما.

وكان السفير العراقي لدى البلاد، المنهل الصافي، أعلن عن اعتماد آلية لدخول 5000 مشجع عراقي للكويت، ممن يحملون جوازات السفر الإلكترونية، وذلك لحضور مباراة منتخبي الكويت والعراق في تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لكأس العالم.

وقال السفير العراقي إنه التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وقد تكللت جهود السفارة وجهود وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري، وذلك بعد لقاء الشيخ فهد اليوسف، بالنجاح لدخول المشجعين لحضور المباراة، التي ستجمع بين المنتخبين الشقيقين.