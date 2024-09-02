انقرة : تقدم الرامي التركي يوسف ديكيتش بطلب تسجيل الحركة الشهيرة التي قام بها خلال أولمبياد باريس هذا الصيف وانتشرت حول العالم، كعلامة تجارية وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مدربه.

وخطف ضابط الصف السابق في قوات الدرك الأضواء في العاصمة الفرنسية حين فاز بفضية الفرق المختلطة لمسابقة مسدس الهواء المضغوط 10 أمتار، لعدم استخدامه أي معدات خاصة بالرماية وبوضعه يده اليسرى في جيبه خلال محاولاته وكأنه يرمي في حديقة منزله.

بات ابن الحادية والخمسين بمنظره المسترخي تماما حديث العالم وذهب البعض إلى تشبيهه بالشخصية السينمائية الشهيرة جيمس بوند وحتى أن مؤسس شركة تسلا الملياردير الأميركي إيلون ماسك نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يقلد ديكيتش.

وقال مدربه إردينتش بيلغيلي لفرانس برس إن خطوة تسجيل هذه الحركة في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التركي جاءت ردا على محاولة آخرين تسجيلها كعلامة تجارية من دون موافقة ديكيتش.

وأوضح "بعد إبلاغنا بالعديد من المبادرات لتسجيل (الحركة) كعلامة تجارية من دون علم يوسف ديكيتش، قدمنا طلبا قبل حوالي أسبوع"، مضيفا أن "الطلبات الأخرى رُفضت".

وتم تقليد حركة ديكيتش على نطاق واسع بين الرياضيين منذ فوزه بالميدالية الفضية مع زميلته سيفال إيلايدا تارهان.

وقام المهاجم السنغالي لتشلسي الإنكليزي نيكولاس جاكسون بتقليد ديكيتش الأحد عندما احتفل بالتسجيل ضد كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وذكرت قناة "تي آر تي هابر" الإخبارية التركية أن العديد من القطع التذكارية التي تحمل صورته طرحت للبيع، بما في ذلك القمصان والأكواب وأغطية الهواتف المحمولة.

ولم يستجب مكتب العلامات التجارية التركي على الفور حين اتصلت به فرانس برس للتعليق على الموضوع.