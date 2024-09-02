ليل (فرنسا): سجّل جناح باريس جرمان الدولي برادلي باركولا هدفه الرابع في ثلاث مباريات منذ مطلع الموسم الحالي في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد زيارته الشباك خلال فوز فريق العاصمة على مضيفه ليل 3 1 الأحد، ليخفّف من وطأة رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني خلال الصيف.

بطبيعة الحال، لا زال الطريق طويلا أمام باركولا لكي ينسي أنصار سان جرمان أفضل هداف في تاريخ النادي، لكن في الوقت الذي فشل فيه الأخير في التسجيل في اول ثلاث مباريات مع الفريق الملكي قبل أن يبصم على ثنائية في مرمى ريال بيتيس الأحد في المرحلة الرابعة، بدا وكأن باركولا يلعب بأريحية أكبر ما ساهم في فعالية أكبر له في بداية الموسم.

بعد أن تقدم سان جرمان بهدف من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح البرتغالي فيتينيا على طريقة البرازيلي نيمار اللاعب السابق في الفريق المملوك قطريا، قام باركولا بتبادل الكرة مع الإسباني ماركو أسنسيو الذي شغل مركز قلب الهجوم قبل ان ينفرد بالحارس ويسدد بذكاء بعيدا عن متناوله، مانحا فريقه التقدم 2 0 أمام فريق متمكن كان يلعب على أرضه.

حتى الآن تبدو جميع أهداف باركولا الأربعة متشابهة الى حد ما، حيث يقوم بالاختراق من الجهة اليسرى ويسدد كرة لولبية بعيدة عن متناول الحارس، ومن الناحية هذه يشبه أسلوبه الى حد بعيد أسلوب المهاجم الفرني السابق تييري هنري أكثر من كيليان مبابي.

من وجهة نظر إحصائية، بات ابن الثانية والعشرين بالفعل بيضة القبان في هجوم باريس سان جرمان. سجل هدفه الأول هذا الموسم في شباك لوهافر بعد نزوله احتياطيا في الشوط الثاني، ثم لفت الأنظار بالثنائية التي سجلها خلال فوز فريقه الساحق على مونبلييه 6 0 قبل ان يضرب مجددا في شباك ليل.

يحتل باركولا الذي حمل ألوان ليون بين 2021 و2023، المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بفارق هدف وراء الإنكليزي مايسون غرينوود مهاجم مرسيليا.

معدله الحالي مختلف تماما عن الموسم الماضي (5 أهداف مع 9 تمريرات حاسمة في 42 مباراة)، ويعزو المراقبون ذلك إلى أن باركولا كان يلعب في خدمة مبابي الذي كان يستغل معظم تمريراته، أما الآن فيبدو متحررا تماما على الجهة اليسرى.

يقول قائد سان جرمان قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس "إنه يتحمل المسؤولية أكثر فأكثر، ويحاول أن يكون حاسماً. نحن بحاجة إلى مهاجمين من هذا القبيل. إنه لاعب يكتسب المزيد من الأهمية في الفريق".

أما مدربه الإسباني لويس إنريكي فقال في المؤتمر الصحافي عشية المباراة ضد ليل، "باركولا مثل الآخرين يمكنه تحسين إحصائياته وأنا أعمل كل يوم من أجل ذلك"كما اشاد بجهود باركولا الدفاعية.

إذا كان سوق انتقالات سان جرمان هادئا نسبيا خلال الصيف، فان إنريكي يعتبر أن الجزء الأكبر من المشروع الجديد قد تم تحديده العام الماضي وقال في هذا الصدد "في الموسم الماضي قمنا بتعزيز صفوفنا كثيرا، والآن نريد تطوير المشروع".