مدريد : افتتح النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي ظل صائما عن التهديف خلال المباريات الثلاث الاولى في الدوري الإسباني لكرة القدم رصيده بتسجيله هدفي الفوز على ضيفه ريال بيتيس 2 0، ضمن منافسات المرحلة الرابعة الأحد.

وسجل مبابي الذي انضم إلى النادي الملكي هذا الصيف قادما من باريس سان جرمان باكورة أهدافه في "الليغا" في الدقيقة 67، قبل أن يضيف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

وأهدى قائد منتخب فرنسا فريقه ريال فوزه الثاني الذي رفع من خلاله رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف على جاره أتلتيكو، ومتخلفا بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة (12 نقطة).

ولاحت للفريق "الملكي" أكثر من فرصة في الشوط الأول لأخذ الأسبقية عبر المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو (20) ومواطنيه فينيسيوس جونيور (39) ورودريغو (45+3) دون النجاح في ذلك، فيما اكتفى الضيوف بفرصة عبر رأسية الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي في بداية المباراة (10).

وفي الشوط الثاني أصابت تسديدة فينيسيوس القائم (50)، وأتبعه رودريغو بتسديدة تصدى لها البرتغالي روي سيلفا ببراعة (56).

وفي الدقيقة 67 جاء الدور على مبابي لافتتاح التسجيل والتوقيع على أول أهدافه في "الليغا" والثاني له بقميص فريقه بعد هدفه في مرمى أتالانتا الإيطالي ضمن الكأس السوبر الأوروبية، مستفيدا من تمريرة رائعة بكعب القدم لزميله الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، فانفرد وأودع الكرة في المرمى.

بعدها بثماني دقائق، أضاف الفرنسي الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، إثر عرقلة سيلفا لفينيسيوس، قبل خروجه من الملعب وسط تصفيق حار من الجمهور الحاضر في "سانتياغو برنابيو" ليحل الكرواتي لوكا مودريتش بدلا منه في الدقيقة 84.

جيرونا يواصل صحوته

وعمّق جيرونا مفاجأة الموسم الماضي جراح مضيفه إشبيلية وألحق به خسارة 2 0 الأحد جعلته يقبع في المركز التاسع عشر ما قبل الاخير، ضمن منافسات المرحلة عينها.

وسيطر جيرونا الذي كان حل ثالثا في الموسم المنصرم خلف ريال مدريد وبرشلونة، على اللقاء فسجل هدفا في كل شوط بداية عبر قائده إيفان مارتن (41)، ثم عبر مهاجمه أبل رويس من ركلة جزاء بعد لمسة يد داخل المنطقة على إيساك روميرو (73).

كما ألحق نادي كاتالونيا بنظيرة الأندلسي الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول في بداية الموسم الجديد بعدما عانى للبقاء بين النخبة الموسم المنصرم، خسارته الثانية بعد سقوطه أمام فياريال 1 2 في المرحلة الثانية مقابل تعادلين أمام لاس بالماس 2 2 وريال مايوركا سلبا، ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز التاسع عشر.

وتقدم جيرونا الذي حقق فوزه الثاني تواليا بعد اكتساحه أوساسونا برباعية في الجولة الماضية للمركز الرابع برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن ألافيس الفائز على لاس بالماس 2 0، وأوساسونا الذي أسقط ضيفه سلتا فيغو 3 2، ليتجمد رصيد الأخير عند 6 نقاط في المركز السابع.

وحقق ألافيس فوزه الثاني تواليا وجاء على حساب ضيفه لاس بالماس بهدفي كارلوس فيسينتي (7) والبديل توني مارتينيس (78).

وكان ألافيس فاز على ريال سوسييداد 2 1 في المرحلة الماضية، بعد تعادل سلبي أمام ريال بيتيس وخسارة أمام سلتا فيغو 1 2 افتتاحا.

وعاد أوساسونا إلى سكة الانتصارات بعدما كان خسر أمام جيرونا برباعية نظيفة في المرحلة الماضية، بفوزه على سلتا فيغو 3 2.

وتناوب على تسجيل ثلاثية أوساسونا، المدافعون الكاميروني إنزو بويومو (21) وكارلوس دومينغيس (بالخطأ في مرمى فريقه 45) وأبل بريتونيس (62)، وبورخا إيغليسياس (29) والبديل مويزيس غوميس (بالخطأ في مرمى فريقه 90+1) هدفي سلتا فيغو الذي طرد من صفوفه مهاجمه ألفونسو غونزاليس (81).