برلين : قاد المهاجم المخضرم البديل توماس مولر في مباراته الـ 710 القياسية بقميص بايرن ميونيخ فريقه للفوز على ضيفه فرايبورغ 2 0، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الألماني الأحد، التي شهدت اعتلاء هايدنهايم الصدارة بفارق الأهداف عن عملاق بافاريا ولايبزيغ بفوزه برباعية نظيفة على ضيفه أوغسبورغ.

وسجّل مولر الذي دخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 59 حين كان بايرن متقدما بركلة جزاء من الانكليزي هاري كاين (38)، هدف الاطمئنان قبل 12 دقيقة من صافرة النهاية بعد تمريرة من سيرج غنابري داخل المنطقة، فسيطر على الكرة بطريقة رائعة بقدمه اليمنى وتجاوز ماكسيميليان إيغيشتاني واستدار وسدد باليسرى في مرمى الحارس فلوريان مولر (78).

وبات مولر الذي خاض أول مباراة له مع بايرن عام 2008 أكثر اللاعبين تمثيلا للنادي البافاري بخوضه المباراة الـ710 بقميصه في مختلف المسابقات، متجاوزا الحارس العملاق سيب ماير.

"لا تهمني الأرقام القياسية كثيرا"

وقال مولر البالغ من العمر 34 عاما "لا تهمني الأرقام القياسية كثيرا... الأهم من ذلك أنني تمكنت من تسجيل هدف جميل للغاية اليوم هدف كان رائعا من الناحية الفنية".

ووصف البلجيكي فانسان كومباني مدرب بايرن لاعبه صاحب الإنجاز بالـ"مذهل"، مضيفا "لقد عشت أول مباراة له كنت على أرض الملعب مع هامبورغ في ذلك الوقت. بعد 710 مباريات، الأمر لا يُصدّق. بذل قصارى جهده في كل مباراة من تلك المباريات، ولكنه يفعل ذلك أيضا في التدريبات، وهذا ما يجعل توماس مميزا للغاية".

وانتظر بايرن حتى الدقيقة 21 لصناعة الفرصة الخطرة الأولى عبر الفرنسي ميكايل أوليسيه الذي اصطدم ببراعة حارس مرمى الضيوف فلوريان مولر (21).

بعدها بربع ساعة، احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد العودة إلى "في ايه آر" إثر لمسة يد على كريستيان غونتر ترجمها أفضل هداف في الدوري الموسم الماضي برصيد 36 هدفا كاين بنجاح (38).

ولم يشهد الشوط الثاني الكثير من الفرص الخطرة إلى أن أضاف البديل مولر الهدف الثاني مستفيدا من عرضية مواطنه غنابري (78).

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء لفرايبورغ إثر لمسة يد على البديل الآخر البرتغالي جواو بالينيا، لكن لوكاس هولر سدد فوق المرمى.

بهذه الخسارة، تجمّد رصيد فرايبورغ الذي لم يفز على أرض بايرن ميونيخ في الدوري في سلسلة من 25 مباراة تعود إلى عام 1993، عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

هايدنهايم على المسافة ذاتها من بايرن ولايبزيغ

واعتلى هايدنهايم بفضل رباعيته في مرمى أوغسبورغ، صدارة الدوري بالعلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن بايرن ولايبزيغ الذي كان قلب تأخره بهدفين أمام حامل اللقب مضيفه باير ليفركوزن إلى فوز 3 2 السبت، ملحقا به خسارته الأولى في 36 مباراة في الدوري، حيث انهى ليفركوزن الموسم الماضي من دون هزيمة ففاز في 28 مباراة وتعادل في ست، إضافة إلى فوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ 3 2 في افتتاح الموسم الجديد.

وفرض بول فانر ابن الـ18 عاما والذي يلعب بالاعارة قادما من بايرن ميونيخ نفسه نجما للمباراة حيث افتتح التسجيل بعد 9 دقائق من صافرة البداية من ركلة جزاء ليصبح أصغر لاعب يسجل من علامة الجزاء في تاريخ "بوندسليغا"، ثم أضاف البرازيلي ليو سيينزا (30) الثاني، وأدريان بك الثالث بتمريرة من فانر (69)، قبل أن يختتم ماكسيميليان بروينش المهرجان التهديفي باضافته الرابع (73).

ورفع فانر رصيده إلى ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويستضيف هايدنهايم الذي صعد إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة قبل الموسم الماضي، نظيره تشلسي الإنكليزي في مسابقة كونفرنس ليغ في تشرين الثاني/نوفمبر، كجزء من حملته الأوروبية الأولى.