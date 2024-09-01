اراغون،إسبانيا : عاد الدراج الإسباني مارك ماركيس، الفائز باللقب العالمي ست مرات بين 2013 و2019، إلى الدرجة الأولى من منصة التتويج لأول مرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021، وذلك بعدما أنهى جائزة آراغون الإسبانية الكبرى، الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، في الصدارة.

وأكمل دراج فريق دوكاتي ساتيلايت غريزيني عطلة نهاية أسبوع رائعة، وذلك بعد فوزه السبت أيضا بسباق السرعة "سبرينت"، قبل أن يحرز ابن الـ31 عاما الأحد سباقه الأول منذ جائزة إيميليا رومانيا الإيطالية قبل 1043 يوما، وتحديدا منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2021، والستين في مسيرة تأثرت سلبا بسبب إصابة تعرض لها على حلبة خيريس عام 2020.

وأنهى ماركيس السباق من حيث بدأه في المركز الأول، بفارق قرابة 5 ثوان عن مواطنه خورخي مارتين (بريما براماك ريسينغ) الذي حل ثانيا واستعاد صدارة الترتيب العام من بطل العالم الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي لينوفو) الذي انسحب من السباق قبل 5 لفات على النهاية بعد حادث مع الإسباني الآخر أليكس ماركيس، شقيق مارك.

وبعدما تنازل عن الصدارة لصالح الإيطالي في الجولة الماضية في النمسا، استعادها مارتين منذ السبت بحلوله ثانيا في سباق السرعة (9 نقاط)، فيما اكتفى بطل العالم بنقطة واحدة بحلوله تاسعا.

وخرج مارتين الذي تقدم في المركز الثاني على مواطنه بيدرو أكوستا (ريد بول غاس غاس تيك 3) في منصة اسبانية بحتة، من جائزة آراغون متقدما في الصدارة بفارق 23 نقطة عن بانيايا (299 مقابل 276).

واحتفالا بفوزه الأول منذ أكثر من ثلاثة أعوام، قام ماركيس بلفة شرفية حول الحلبة وسط تشجيع كبير من الجماهير الإسبانية، قبل أن ينزل عن دراجته لتقبيل الأرض ثم الرقص سعادة بهذا الانتصار بعد "سباق رائع"، وفق ما قال، مضيفا "من المذهل أن تفوز أمام جماهيرك. نتيجة كل السرعة التي تمتعنا بها، كان من الصعب المحافظة على التركيز في اللفات العشر الأخيرة".

وعلق مارتين على فوز مواطنه، قائلا "أنا سعيد جدا من أجل مارك. سعيد جدا من أجله بعد ثلاثة أعوام طويلة (من دون فوز)".

وبهذا الانتصار الذي طال انتظاره، بات ماركيس ثالثا في الترتيب العام بـ229 نقطة، مؤكدا صحة قرار الصانع الإيطالي دوكاتي باختياره ليكون زميل بانيانا في الفريق الرسمي الأساسي الموسم المقبل على حساب مارتين.

ووقّع ماركيس الذي يشارك حاليا مع غريزيني، الفريق الفرعي لدوكاتي المنضم إليه هذا العام بعد 11 موسما مع هوندا، عقدا لعامين ليحل بدلا من الإيطالي إينيا باستيانيني الذي حل خامسا الأحد في آراغون ما تسبب بتراجعه في الترتيب العام إلى المركز الرابع لصالح بديله المستقبلي.

ترتيب الخمسة الأوائل:

1.مارك ماركيس (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) 41:47.082 دقيقة

2.خورخي مارتين (إسبانيا/بريما براماك ريسينغ) بفارق 4.789 ثانية

3.بيدرو أكوستا (إسبانيا/ريد بول غاس غاس تيك 3) بفارق 14.904 ثانية

4.براد بايندر (جنوب إفريقيا/ريد بول كيه تي أم فاكتوري) بفارق 16.459 ثانية

5.إينيا باستيانيني (إيطاليا/دوكاتي لينوفو) بفارق 18.776 ثانية

الترتيب العام للخمسة الأوائل:

1.خورخي مارتين (إسبانيا) 299 نقطة

2.فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 276

3.مارك ماركيس (إسبانيا) 229

4.إينيا باستيانيني (إيطاليا) 228