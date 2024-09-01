باريس : فرض لنس تعادلا قاتلا على مضيفه موناكو 1 1 في مباراة مثيرة ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الأحد.

وأدرك لنس التعادل عبر البولندي بسيمسواف فرانكوفسكي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء، بعدما كان موناكو افتتح التسجيل بفضل السويسري دينيس زكريا (84).

وكان لنس الطرف الأفضل خلال الشوطين، وصنع العديد من الفرص في الأول أصاب في إحداها القائم الأيسر بتسديدة أدريان توماسون قبل أن يتابعها ويسلي سعيد في العارضة (31).

واعتقد الضيوف انهم سجلوا هدف السبق الذي حمل توقيع ريمي لابو لاسكاري في الدقيقة 79، غير أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بداعي ارتكاب أحد لاعبي الفريق خطأ.

وأحرز زكريا هدف التقدم لموناكو بضربة رأسية إثر ركلة ركنية (84)، وفي ما كان فريقه متوجها نحو الفوز، وأدرك لنس التعادل من ركلة جزاء عبر فرانكوفسكي (90+4).

ورفع الفريقان بهذا التعادل رصيديهما إلى سبع نقاط حيث يتقاسمان المركز الثالث اذ يتعادلا بفارق الأهداف.

ويلعب لاحقا أنجيه أمام نيس، لوهافر مع أوكسير، رينس مع رين، ويحلّ باريس سان جرمان ضيفا ثقيلا على ليل.