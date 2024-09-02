إيلاف من الرباط: في أول مشاركة له بكأس العالم لكرة القدم سيدات لأقل من 20 سنة المقامة حاليا بكولومبيا، انهزم المنتخب المغربي، أمام منتخب باراغواي بهدفين نظيفين، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، التي تضمهما إلى جانب منتخبي إسبانيا والولايات المتحدة .



من لقاء المغرب والباراغواي

وكان بإمكان المنتخب المغربي تسجيل نتيجة إيجابية بفعل الوجه الطيب الذي ظهرت به عناصره ومحاولات التسجيل التي أتيحت لمهاجماته، لولا خطأين كارثيين لحارسة المرمى فاطمة الزهراء جبراوي، سمحا لمهاجمة باراغواي فاطمة أكوستا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 37، قبل أن تضيف هدفا ثانيا من ضربة جزاء في الدقيقة 57.

ويواجه المنتخب المغربي في ثاني مباريات مجموعته منتخب الولايات المتحدة الخميس، قبل أن يواجه منتخب إسبانيا، في ثالث المواجهات.

