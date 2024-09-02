باريس : باتت العداءة الإيطالية فالنتينا بيتريلو أول رياضية متحولة جنسيا تشارك في تاريخ الألعاب البارالمبية، وذلك بعدما خاضت الإثنين تصفيات سباق 400 م "تي 12" في ألعاب باريس 2024.

واحتلّت بيتريلو، البالغة من العمر 50 عاما، المركز الثاني في تصفيات سباق 400 متر "تي 12"، وهي فئة للرياضيين ضعاف البصر، بزمن قدره 58.35 ثانية وتأهلت إلى الدور نصف النهائي الذي يقام في وقت لاحق الإثنين.

وتعاني بيتريلو من مرض شتارغاردت، وهو أحد أكثر الأمراض الوراثية شيوعا في شبكية العين ويؤدي إلى فقدان تدريجي للرؤية.

وخلافا لمنافساتها، خاضت الإيطالية السباق من دون عداء مرشد.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس قبل الألعاب، قالت بيتريلو التي أعلنت عام 2017 تحولها إلى امرأة، إن المنافسة في باريس ستكون "أهم لحظة في مسيرتي الرياضية" بعدما فشلت في التأهل إلى الألعاب البارالمبية في طوكيو قبل ثلاثة أعوام.

وتحدثت عن عملية تحولها الجنسي، قائلة "عندما كنت رجلا لم أكن على سجيتي، كنت أركض (وكأنها سيارة) مع فرامل اليد ولم أكن سعيدة. بالتأكيد لم أكن سعيدة كما أنا الآن، حتى لو كنت أكبر سنا بعض الشيء".

بعد تمثيل إيطاليا لأول مرة في كرة القدم للمكفوفين، عادت بيتريلو إلى شغفها الأول، سباق 200 متر الذي وقعت في حبه بعد أن ألهمها البطل الأولمبي السابق وحامل الرقم القياسي العالمي بييترو مينيا.