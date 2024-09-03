إيلاف من الرياض: تبدأ الخميس منافسات الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بمشاركة 9 منتخبات عربية، وذلك بإقامة مباريات الجولة الأولى، وتم توزيع المنتخبات الـ18 في الدور الثالث على ثلاث مجموعات.

المجموعة الأولى: قطر، الإمارات، أوزبكستان، إيران، كوريا ش، قيرغيزستان.

المجموعة الثانية: العراق، عمان، كوريا الجنوبية، الكويت، الأردن، فلسطين.

المجموعة الثالثة: السعودية، الصين، إندونيسيا، البحرين، أستراليا، اليابان.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين يحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.

وفيما يلي مواعيد مباريات الجولة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 بتوقيت السعودية:

- الجولة الأولى (5 سبتمبر 2024):

المجموعة الأولى

إيران - قرغيزستان - الساعة 19:00

قطر - الإمارات - 19:00

أوزبكستان - كوريا الشمالية - 19:00

المجموعة الثانية

كوريا الجنوبية - فلسطين - 14:00

العراق - عمان - 19:00

الأردن - الكويت - 21:00

المجموعة الثالثة:

اليابان - الصين - 13:35

أستراليا - البحرين - 13:10

السعودية - إندونيسيا - 21:00.

التشكيلة السعودية

وكان الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، قائمة الأخضر استعداداً لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026.

ويستضيف الأخضر الخميس المقبل منتخب إندونيسيا على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، فيما سيحل ضيفاً على منتخب الصين في العاشر من شهر أيلول (سبتمبر) على استاد داليان سويوان.

وضمت قائمة مانشيني 31 لاعباً للالتحاق بالمعسكر بينهم 10 لاعبين من نادي الهلال و6 لاعبين من النصر.

- حراسة المرمى: محمد العويس، وأحمد الكسار، ومحمد اليامي، وراغد النجار.

- الدفاع: علي لاجامي، وعون السلولي، وعلي البليهي، وحسن كادش، وحسان تمبكتي، ومشعل الصبياني، ومتعب الحربي، وحسين الصبياني، وسعود عبد الحميد، وسلطان الغنام.

- الوسط: ناصر الدوسري، وعبد الله الخيبري، ومختار علي، وعبد الإله المالكي، ومصعب الجوير، وعباس الحسن، ومحمد كنو، وفيصل الغامدي.

- الهجوم: سالم الدوسري، وعبد الرحمن غريب، وفهد المولد، وصالح الشهري، وفراس البريكان، وعبد الله رديف، ومحمد مران، وعبد الله الحمدان، ومروان الصحافي.‏