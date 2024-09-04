بروكسل (بلجيكا) : عاد الدرّاج البلجيكي فاوت فان آرت إلى بلاده، بعد تعرّضه لإصابة مؤلمة في ركبته لكن من دون التعرّض لكسر في الحادث الذي أنهى مشاركته في طواف إسبانيا للدرّاجات الهوائية "لا فويلتا"، وفقا لما أعلن فريقه فيسما ليس البلجيكي الأربعاء.

واضطر فان آرت إلى الانسحاب الثلاثاء بعد سقوط قوي في المرحلة الـ16 من الطواف، علما أنه فاز بثلاث من مراحله وتصدر الترتيب العام في فئتي التسلق والنقاط.

وأفاد فريقه "لم يعان فاوت فان آرت من أي كسور نتيجة الحادث في لا فويلتا"، مضيفا "اضطر الفائز بثلاث مراحل إلى الانسحاب بسبب ألم شديد في ركبته ناجم عن جرح عميق. وهذا الجرح يتطلب رعاية مكثفة. سيعود فاوت إلى بلجيكا لمواصلة تعافيه".

ومرّ الدرّاج البالغ من العمر 29 عاما بوقت عصيب هذا العام، بعد تعرّضه لكسور عديدة إثر سقوطه في آذار/مارس في طواف فلاندرز، ما أجبره على الغياب عن باقي فعاليات الطواف الكلاسيكي.

لكنه عاد بحالة جيدة وحقق الميدالية البرونزية في سباق ضد الساعة في أولمبياد باريس في تموز/يوليو.