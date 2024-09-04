نيويورك : بلغت التشيكية كارولينا موخوفا الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للعام الثاني تواليا بفوزها السهل على البرازيلية بياتريز حداد مايا (22) 6 1 و6 4 الأربعاء.

قالت موخوفا المصنّفة 52 عالمياً "أنا سعيدة بالوصول إلى الدور نصف النهائي لأنني لم أكن لأتصور ذلك قبل البطولة".

وتابعت ابنة الـ28 عاما "ستكون مباراة صعبة ومثيرة".

ولم تخسر موخوفا أي مجموعة في فلاشينغ ميدوز هذا العام في طريقها إلى رابع نصف نهائي في إحدى بطولات الغراند سلام في مسيرتها، حيث أطاحت باليابانية ناومي أوساكا المتوجة مرتين باللقب والإيطالية جازمين باوليني وصيفة رولان غاروس وويمبلدون هذا العام.

وعانت موخوفا من إصابة خطيرة في معصمها بعد وصولها إلى الدور نصف النهائي في نيويورك العام مالماضي حيث خسرت أمام الأميركية كوكو غوف حاملة اللقب، فخضعت لعملية جراحية في شباط/فبراير ما أبعدها عن الملاعب حتى حزيران/يونيو.

أمام حداد مايا ورغم شعورها بآلام في معدتها، أنقذت التشيكية نقطتين لكسر الإرسال في المجموعة الأولى قبل أن تتقدم 5 0، لتحسم النتيجة لصالحها 6 1.

ورغم خسارة إرسالها في الشوط السادس من المجموعة الثانية، تعافت على الفور لتتقدم 4 3. استدعت حداد مايا، أول برازيلية تصل إلى ربع النهائي في نيويورك منذ ماريا بوينو في عام 1968، طبيبا عندما كانت متأخرة 3 5.

وبرغم الأوجاع التي شعرت بها فازت البرازيلية بشوط جديد، قبل أن تحسم موخوفا المجموعة 6 4 فالمباراة.

وتواجه موخوفا الفائزة من مباراة البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى وبطلة عام 2022 والأميركية جيسيكا بيغولا (6)، لحجز مقعدها في النهائي السبت.

فازت موتشوفا بواحدة من مبارياتها الثلاث ضد شفيونتيك وخسرت أمام اللاعبة البولندية في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة 2023.