الرياض (السعودية) : استهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً مشوارها في بطولة الماسترز "دبليو تي أيه" الختامية بفوز على الصينية جنغ تشينوين السابعة وبطلة أولمبياد باريس 6 3 و6 4 في المباراة الافتتاحية السبت في الرياض.

وكرَّست البيلاروسية البالغة من العمر 26 عاما تفوقها على الصينية الواعدة (22 عاما) حيث تغلبت عليها للمرة الخامسة دون خسارة والرابعة هذا العام بعد نهائي بطولة استراليا وربع نهائي بطولة الولايات المتحدة ونهائي دورة ووهان الصينية للألف نقطة.

واحتاجت سابالينكا التي تغلبت على تشينوين في ربع نهائي فلاشينغ ميدوز العام الماضي في اول مواجهة بينهما، الى ساعة و24 دقيقة لكسب المواجهة الاولى في المجموعة الأرجوانية التي تضم الايطالية جازمين باوليني الرابعة والكازاخستانية إيلينا ريباكينا الخامسة واللتين تلتقيان لاحقا.

ونجحت سابالينكا في كسر ارسال تشينوين في الشوط السادس من المجموعة الاولى وتقدمت 4 2 حتى حسمتها في صالحها 6 3، لكنها انتظرت الشوط التاسع من المجموعة الثانية لكسر ارسال الصينية والتقدم 5 4 ثم كسبتها 6 4.

وباتت سابالينكا، بطلة استراليا وفلاشينغ ميدوز هذا العام، بحاجة الى الفوز بمباراتيها المتبقيتين في المجموعة ضمن الدور الاول لضمان إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي.

وانتزعت سابالينكا المركز الأول بشكل "غير متوقع" الأسبوع الماضي، بعد أن فقدت البولندية إيغا شفيونتيك نقاطا لعدم استيفائها متطلبات البطولات الإلزامية هذا الموسم.

بحسب قواعد رابطة المحترفات (دبليو تي ايه)، يتعين على اللاعبات المشاركة خلال الموسم في البطولات الأربع الكبرى، سبع دورات إلزامية من فئة الألف، ست دورات من فئة الـ500، بالإضافة إلى بطولة دبليو تي ايه الختامية للموسم بحال التأهل.

بخلاف ذلك، تعاقب بحسم نقاط التصنيف التي حصلن عليها من اسوأ نتائج لهن في مختلف الدورات، وليس فقط من المشاركات في دورات الـ500.

خاضت شفيونتيك دورتين من فئة 500 نقطة مقابل أربع لسابالينكا.

وتسعى البيلاروسية الى إنهاء العام في قمة التصنيف وتجنب سيناريو الموسم الماضي، عندما فقدت الصدارة في الأسبوع الأخير بعد أن فازت شفيونتيك بلقب بطولة "دبليو تي أيه" الختامية.

قدمت سابالينكا موسما رائعا في 2024، حيث حققت لقبي غراند سلام: أستراليا والولايات المتحدة، ثم حصدت لقبها الثالث تواليا في ووهان الشهر الماضي.

وتحتفظ سابالينكا بفارق مريح يبلغ 1046 نقطة عن منافستها البولندية في التصنيف، مما يعني أن شفيونتيك يجب أن تدافع عن لقب بطولة "دبليو تي أيه" الختامية لتكون لديها فرصة لاستعادة المركز الأول عالميا.