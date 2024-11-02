ساو باولو : أحرز البريطاني لاندو نوريس، وصيف ترتيب بطولة العالم لسائقي الفورمولا واحد، سباق السبرينت السبت عشية جائزة البرازيل الكبرى، مقلصا الفارق نقطتين مع المتصدر بطل العالم في آخر ثلاث سنوات الهولندي ماكس فيرستابن.

وحلّ فيرستابن ثالثا في سباق السبرينت، ضمن المرحلة 21 من أصل 24 هذا الموسم من بطولة العالم للفئة الأولى.

وتقدم نوريس زميله في ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري الذي حل ثانيا بعد تصدره السباق لفترة طويلة، وأفسح المجال لزميله قبل لفتين من النهاية.

قال نوريس (24 عاما) "لست فخورا بذلك، لكن عملنا كفريق وأشكر أوسكار. حققنا اليوم النتيجة التي نريدها. أوسكار يستحق (الفوز) لكن نقوم بما علينا القيام به، لذا أشكره وأشكر الفريق".

تابع بعد السباق البالغ 24 لفة "كنا سريعين جدا، لذا اتطلع للتصفيات وسباق الغد".

في المقابل، يخضع فيرستابن للتحقيق بسبب مخالفة محتملة خلال مرور سيارة الأمان التي تدخلت في نهاية السباقـ عقب مشكلة ميكانيكية لسائق فريق هاس الألماني نيكو هولكنبرغ.

ووصل فيرستابن (ريد بول) إلى البرازيل متقدما بفارق 47 نقطة على نوريس الذي قلص الفارق إلى 45 السبت.