لوس انجليس : قاد جايسون تايتوم فريقه بوسطن سلتيكس حامل اللقب إلى تعويض خسارته الأخيرة بعد التمديد، بفوز متشنج على مضيفه شارلوت هورنتس 124 109، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل اللاعب الدولي 32 نقطة و11 متابعة وأضاف زميله جايلن براون 25 نقطة، في مباراة شهدت تدخلات بدنية قوية خصوصا في الربع الأخير، عندما ارتكب لاعب بوسطن السابق غرانت وليامس خطأ على تايتوم أدى إلى طرده.

بعد أقل من دقيقة، ارتكب لاميلو بول خطأ فاضحا على تايتوم، ثم طرد مايلز بريدج في الدقائق الأخيرة لتشتيته كرة ضائعة عن عمد خارج الملعب.

وستشهد المواجهة بين الفريقين فصلا ثانيا السبت، لكن مدرب سلتيكس جو مازولا لم يتخوف من تكرار المشاحنات "أحببت الأمر. كان رائعا".

تابع مازولا الذي نال خطأ تقنيا على غرار مدرب هورنتس تشارلز لي "مباراة بدنية، الشبان تحكموا بها، اتزان رائع، تنفيذ رائع".

وعبّر مازولا عن إعجابه بالرد الرصين لتايتوم على خطأ وليامس الذي دفعه بقوة بكتفه وأطاحه أرضا "أنا سعيد لأنه بخير. ما أحببته كيف نهض بسرعة ولم يبق ممددا. ذهب إلى خط الرميات الحرة وقام بعمله".