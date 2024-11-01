باريس : تعرّض موناكو لخسارة صادمة أمام ضيفه أنجيه بهدف نظيف، الجمعة في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجّل العاجي جان أود أولو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29.

وكان موناكو يُمنّي النفس بمشاركة باريس سان جرمان الصدارة مؤقتا قبل مواجهة فريق العاصمة مع لنس السبت، لكنه تكبّد الخسارة الثانية في الدوري هذا الموسم.

وتجمّد رصيد فريق الإماراة عند 20 نقطة في المركز الثاني الذي قد يفقده لصالح مرسيليا أو ليل مضيف ضيفه ليون في وقت لاحق.

وهي الخسارة الثانية تواليا لموناكو، بعد سقوطه أمام مضيفه نيس 1 2 في المرحلة الماضية، كما الأولى له على أرضه منذ شباط/فبراير الماضي في سلسلة من 13 مباراة فاز في 9 منها.

كما هي أول خسارة له أمام أنجيه بعد سبعة انتصارات، منها أربعة على أرضه خرج من كلها بشباك نظيفة.

واهتزت شباك موناكو للمرة الثانية في آخر سبع مباريات على ملعبه بعدما كان تميّز بخط دفاعه هناك في الإمارة.

ويأتي هذا السقوط قبل مواجهة المضيف بولونيا الإيطالي الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

جمع موناكو سبع نقاط من فوزين على النجم الأحمر الصربي وبرشلونة الإسباني وتعادل مع دينامو زغرب الكرواتي.