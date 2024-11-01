لندن : أعلن نادي مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الانكليزي لكرة القدم الجمعة تعاقده مع المدرب البرتغالي روبن أموريم خلفا للهولندي إريك تن هاغ المقال من منصبه الإثنين بسبب النتائج المخيبة.

وقال يونايتد في بيان على موقعه الرسمي "لقد تم الأمر. مرحبا بك في مانشستر يونايتد، روبن أموريم"، مشيرا الى أن المدرب البالغ 39 عاما والمتوج مع سبورتينغ لشبونة بلقبين في الدوري البرتغالي في عامي 2021 و2024، سيتولى مهامه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وأضاف "سينضم (الى النادي) حتى حزيران/يونيو 2027 ويملك النادي خيار التمديد لعام إضافي، بمجرد الوفاء بالتزاماته تجاه ناديه الحالي".

ووصف يونايتد أموريم بأنه "أحد أكثر المدربين الشباب إثارة وأعلى تصنيفًا في كرة القدم الأوروبية".

وتابع "حاز أموريم على العديد من الألقاب كلاعب ومدرب، ومن بينها الفوز بالدوري البرتغالي مرتين مع سبورتينغ لشبونة، وكان أولها أول لقب للنادي منذ 19 عامًا".

وسيستمر المهاجم الدولي الهولندي السابق لنادي "الشياطين الحمر" رود فان نيستلروي في تولي مسؤولية تدريب الفريق مؤقتا حتى وصول أموريم إلى أولد ترافورد عقب فترة التوقف الدولية هذا الشهر.

ستكون أول مباراة له خارج أرضه أمام إيبسويتش المتعثر في 24 الحالي.

وسيشرف أموريم على المباريات الثلاث المتبقية لبطل البرتغال قبل فترة التوقف الدولي، بداية من مباراة ضد إستريلا الجمعة.

ويستضيف سبورتينغ القطب الثاني لمانشستر، سيتي في الجولة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، على أن تكون آخر مباراة لأموريم في منصبه أمام ناديه السابق براغا في الدوري في العاشر من الشهر الحالي.

وأصدر سبورتينغ بيانًا قال فيه إنه "توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد" بشأن شروط رحيل أموريم والتي بموجبها سيدفع يونايتد 11 مليون يورو (12 مليون دولار).

وأقال يونايتد تن هاغ الاثنين بعد هزيمته أمام وست هام يونايتد 1 2، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الرابع عشر بثلاثة انتصارات فقط من تسع مباريات.

وعيِّن مساعده ومواطنه فان نيستلروي خلفا له مؤقتا وقاده الى الفوز على ليستر سيتي 5 2 الأربعاء في ثمن نهائي مسابقة كأس الرابطة.

الهدف الرئيسي

ظهر أموريم بسرعة باعتباره الهدف الرئيسي للنادي الانكليزي وأصدر سبورتينغ بيانًا إلى بورصة لشبونة في وقت سابق من هذا الأسبوع مؤكدا أن يونايتد على استعداد لدفع الشرط الجزائي البالغ 10 ملايين يورو (11 مليون دولار).

وتعرض أموريم للعديد من الأسئلة حول انتقاله المحتمل في مؤتمره الصحافي قبل مباراة سبورتينغ على أرضه ضد إستريلا الجمعة، لكنه ظل صامتًا.

قال الخميس: "إنها مفاوضات بين ناديين"، مضيفا "الأمر ليس سهلاً أبدًا. حتى مع البنود الجزائرية، لا يكون الأمر سهلاً أبدًا، يجب عليهما التحدث".

قبل الفوز على ليستر سيتي الاربعاء في كأس الرابطة، فاز يونايتد بمباراة واحدة فقط من آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات.

فاز تن هاغ بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنكليزي خلال فترة وجوده في أولد ترافورد، لكن النادي لم يفز بالدوري الإنكليزي الممتاز منذ عام 2013، في آخر موسم لمدربه الأسطوري أليكس فيرغوسون.

فاز فيرغوسون بلقب الدوري 13 مرة، ولكن منذ رحيله، تعاقد يونايتد مع خمسة مدربين دون إضافة المزيد إلى ألقاب النادي العشرين في الدوري الممتاز.

وقال فان نيستلروي الخميس إنه "يتحمس" لمساعدة يونايتد على تحويل مساره هذا الموسم ويريد البقاء في النادي بينما يجهز اللاعبين لمباراة قوية ضد تشلسي الأحد.