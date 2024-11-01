لوس انجليس (الولايات المتحدة) : حقق جا مورانت ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" للمرة الثانية عشرة في مسيرته وقاد فريقه ممفيس غريزليز لفوز كبير على ضيفه ميلووكي باكس وعملاقه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 122 99، في مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) الخميس.

وسجل مورانت الذي كان المحرك الأساس لغريزليز 26 نقطة، منها 21 في الشوط الأول، و10 متابعات و14 تمريرة حاسمة، فيما أضاف الإسباني سانتي ألداما 19 نقطة وجايلن ويلز 16، في لقاء لم يتمكن باكس خلاله من تقليص الفارق إلى اقل من 18 نقطة في الشوط الثاني.

قال مورانت "لقد خرجت إلى الملعب بهدف اللعب بقوة، وتمكنت من التعامل مع الدفاع".

وتابع "كان الجميع في إيقاع جيد، لقد بدأنا المباراة مبكرا".

وأنهى غريزليز الشوط الاول متقدما 70 48، وتابع احكام قبضته على المباراة معوضا خسارته الثقيلة أمام بروكلين نتس الأربعاء.

وطغا انجاز مورانت على الأداء الرائع للعملاق أنتيتوكونمبو (2.11 م) الذي سجل 37 نقطة والتقط 11 متابعة، من دون أن يتجنب خسارة فريقه اذ لم يحصل على مساعدة كافية من زملائه حيث اكتفى داميان ليلارد بأربع نقاط، في حين كان بروك لوبيز ثاني أفضل المسجلين مع 12 نقطة.

ومُني باكس الذي ما زال يفتقد لجهود نجمه كريس ميدليتون للاصابة، بخسارته الرابعة تواليا بعدما افتتح الموسم بفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ليقبع في المركز الأخير للمنطقة الشرقية.

في دالاس، فاز هيوستن روكتس على مافريكس منافسه في تكساس بفارق 6 نقاط 108 102 بعدما وصل تقدمه في المباراة إلى 23 نقطة.

وتألق جايلن غرين في صفوف روكتس بتحقيقه "دابل دابل" مع 23 نقطة و12 متابعة، وأضاف كل من الكندي ديلون بروكس والتركي ألبيرين شنغون 17 نقطة.

وعند الخاسر، كان السلوفيني لوكا دونتشيتش الأبرز بتسجيله 29 نقطة، منها 15 في الربع الاخير، وقاد عودة مافريكس إلى أجواء اللقاء ليقلص الفارق إلى 3 نقاط من دون أن ينجح في الخروج فائزا.

وتعملق الشاب الفرنسي فيكتور ويمبانياما مع سان أنتونيو سبيرز بتسجيله 25 نقطة و9 متابعات و7 تمريرات حاسمة و5 سرقات و5 صدات وقاد فريقه للفوز على يوتا جاز 106 88.

وهي المباراة الثانية التي يحقق فيها ويمبانياما هذا الانجاز (5 باي 5)، حيث برز على الأقل في خمس فئات إحصائية.

وفي لوس أنجليس، حقق فينيكس صنز فوزا صعبا على كليبرز 125 119، بعدما كان متأخرا بفارق 21 نقطة في الربع الثالث.

وفرض ديفن بوكر نفسه نجما للقاء بتسجيله 40 نقطة، وأضاف رويس أونيل 21 من على مقاعد البدلاء، وكيفن دورانت 18 نقطة لصنز.

وهي المباراة الثانية التي يحسمها صنز في اللحظات الاخيرة على حساب كليبرز في 8 أيام بعدما كان متخلفا، ليفوز مرة جديدة في ملعب "إنتويت دوم" بعدما كان نغّص على الفريق المضيف فرحة خوضه مباراته الافتتاحية الاولى على ملعبه الاسبوع الماضي.