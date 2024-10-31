باريس : على وقع قرار رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إغلاق أحد المدرجات جزئيا في ملعب بارك دي برانس، يستقبل المتصدر باريس سان جرمان المتصدر نظيره لنس السبت في المرحلة العاشرة.

ولن يفتقد فريق العاصمة لبعض جمهوره في هذه المباراة، كون أن العقوبة التي صدرت الأربعاء، تُطبّق اعتبارا من الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، ما يعني أن الإغلاق سيكون أمام تولوز في 22 من الشهر عينه ضمن المرحلة 12.

وجاءت العقوبة بسبب الهتافات المعادية للمثليين من قبل مشجعي سان جرمان خلال مواجهة ستراسبورغ في 20 تشرين الأول/أكتوبر.

واستمرت الهتافات لنحو 10 دقائق وكانت موجّهة ضد الغريم مرسيليا قبل مواجهة الفريقين في الكلاسيكو الذي انتهى بفوز سان جرمان بثلاثية نظيفة الأحد الماضي.

وهذه المرة الثانية التي تُغلق فيها أحد مدرجات سان جرمان للموسم الثاني تواليا للسبب عينه.

على أرض الملعب، يستهدف فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي استكمال سلسلة عدم الخسارة ومواصلة الابتعاد في الصدارة.

ويستمد سان جرمان قوته من ملعبه حيث لم يخسر سوى مرة واحدة طوال نحو عام في الدوري، محققا الفوز في 12 مباراة، ومتعادلا خمس مرات، في حين كان سقوطه الوحيد أمام تولوز، خصمه في المباراة التي سيُعاقب فيها.

ويقف إنريكي إلى صف جمهور النادي، إذ أهدى الفوز الأخير على مرسيليا لهم، قائلا "نهدي هذا الفوز إلى المشجعين. إنها مباراة مهمة لهم ولمركزنا في الترتيب".

وأضاف "هي نتيجة إيجابية جدا. هذا أمر مفروغ منه عندما تفوز بمواجهة كلاسيكية خارج أرضك بهذه القوة".

ويأمل سان جرمان أن يحقق المطلوب بأقل مجهود ممكن قبل مواجهة صعبة مع أتلتيكو مدريد الإسباني في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز التاسع عشر بعد ثلاث جولات، مكتفيا بفوز واحد إلى جانب خسارة وتعادل.

وتأتي هذه المباريات قبل مواجهتين في ألمانيا والنمسا مع بايرن ميونيخ وسالزبورغ، بينهما أربع مباريات في الدوري.

على الجهة المقابلة، يريد لنس الخامس أن يعود إلى سكة النتائج الإيجابية بعد سقوطه أمام ضيفه ليل بهدفين من دون رد سُجّلا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ولم يخسر الفريق قبل تلك المواجهة في ست مباريات، لكنه لم يفز أيضا إلا في واحدة منها، وهو الفريق الأكثر تحقيقا للتعادلات في الدوري (5).

دي تزيربي لمصالحة الجمهور

بعد السقوط الكبير على أرضه أمام سان جرمان، يسعى المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي إلى مصالحة جمهور مرسيليا بالفوز على مضيفه نانت الأحد.

أبدى مدرب برايتون الإنكليزي السابق إحباطه من النتيجة قائلا "أنا محبط. تحضرنا للمباراة لإظهار الشجاعة والشخصية. لكن بعد طرد (المغربي أمين) حارث (في الدقيقة 20)، لم نظهر لا الشجاعة ولا الشخصية".

وأضاف "لم تكن المباراة التي تحضّرنا لها وهذه مشكلة. يمكن أن نخسر، لكن حين ترتدي قميص مرسيليا، لا يمكنك أن تلعب من دون شخصية وشجاعة".

وكان هذا السقوط الثاني لمرسيليا الذي لا يلعب في أية مسابقة قارية، وذلك بعد خسارته أمام ستراسبورغ 0 1 في المرحلة السادسة.

وقد لا تكون المباراة سهلة أمام الفريق الجنوبي، إذ أن نانت لم يخسر سوى مرة واحدة على أرضه هذا الموسم.

وبغياب حارث الذي سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف في تسع مباريات، سيكون دي تزيربي أمام مهمة إيجاد لاعب آخر في وسط الملعب بإمكانه إمداد المهاجمين بالكرات.

ويفتتح موناكو الثاني المرحلة الجمعة بمواجهة ضيفه أنجيه الخامس عشر في سعيه إلى مشاركة سان جرمان الصدارة ولو مؤقتا باستعادة توازنه بعد خسارته الاولى هذا الموسم عندما سقط بعشرة لاعبين امام مضيفه وجاره نيس 1 2 في المرحلة الماضية وقبلها تعادله وبعشرة لاعبين ايضا مع ضيفه ليل 0 0.

ولم يخسر فريق الإمارة على أرضه منذ شباط/فبراير الماضي في سلسلة من 13 مباراة فاز في 9 منها، كما لم يدخل شباكه سوى هدف واحد في آخر ست مباريات على ملعبه.