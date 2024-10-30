ليفربول : بلغ ليفربول حامل اللقب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم بفوزه على برايتون 3 2 الأربعاء.

ويدين ليفربول للهولندي كودي خاكبو (46 و63) والكولومبي لويس دياس (85) في حين سجل الإيفواري سيمون أدينغرا (81) والغاني طارق لامبتي (90) لبرايتون.

وكان ليفربول الذي حقق ثمانية انتصارات تواليا في مختلف المسابقات، تعادل مع أرسنال 2 2 الأحد الماضي في المرحلة التاسعة من الدوري.

ونجح فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت بتحقيق الفوز في الـ"بروفة" قبل اللقاء مع برايتون مجددا السبت في المرحلة العاشرة.

ويأمل الـ"ريدز" في المحافظة على اللقب الوحيد الذي حققه في الموسم الماضي الأخير للمدرب السابق الألماني يورغن كلوب.

ويُعدّ ليفربول أكثر الأندية تتويجا باللقب (10) متفوّقا على مانشستر سيتي (8) ومانشستر يونايتد (6).

في المقابل، تلقى برايتون الذي ودّع من الدور الثالث في الموسم الماضي، خسارته الأولى بعد فوزين وتعادل.

دخل سلوت المباراة بتشكيلة معظمها من الاحتياطيين، مبقيا المصري محمد صلاح والأوروغوياني داروين نونييس والأرجنتيني ألكسندر ماك أليستر على مقاعد الاحتياط.

وسجل خاكبو هدف السبق بعدما توغّل من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة قوية إلى يسار المرمى (46) قبل أن يعيد الكرة من المكان ذاته تقريبا بتسديدة على يمين المرمى (63).

وقلّص أدينغرا الفارق (81) لكن دياس تلاعب بالمدافعين وسجل بعد مجهود فردي (85)، قبل أن يعود الغاني لامبتي لتسجيل الثاني لبرايتون (90).

خماسية ليونايتد وثلاثية لأرسنال

وفي أول مباراة بقيادة مدربه المؤقت الهولندي رود فان نيستلروي الذي خلف مواطنه المُقال إريك تن هاغ، فاز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 5 2 على ملعب "أولد ترافورد".

تناوب كل من البرازيلي كازيميرو (15 و39) والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (28) والبرتغالي برونو فيرنانديش (36 و59) على تسجيل أهداف يونايتد، فيما سجل المغربي بلال الخنوس (33) وكونور كودي (45+3) لليستر.

وجاءت إقالة المدرب السابق لأياكس بعد الخسارة القاتلة التي مُنيَ بها يونايتد الأحد أمام مضيفه وست هام 1 2 في الدوري، مكتفيا بفوز واحد في آخر ثماني مباريات له في جميع المسابقات.

وقد لا يستمر فان نيستلروي في منصبه طويلا، إذ أكّد سبورتينغ البرتغالي الثلاثاء اهتمام النادي الإنكليزي بالتعاقد مع مدربه روبن أموريم، مشيرا إلى أن إدارة "الشياطين الحمر" مستعدة لدفع الشرط الجزائي في عقد المدرب البالغ 10 ملايين يورو.

ورفض أموريم الإثنين التطرق إلى احتمال انتقاله للاشراف على يونايتد، قائلا في مؤتمر صحافي عشية مواجهة لفريقه سبورتينغ في كأس البرتغال "لن أتحدث عن مستقبلي. أنا فخور جدا بتدريب سبورتينغ".

وفاز نيوكاسل على تشلسي بهدفين من دون رد سجلهما السويدي ألكسندر إيساك والفرنسي أكسيل ديزازي.

وتأتي خسارة تشلسي قبل مواجهة يونايتد الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري، في حين يلعب نيوكاسل مع أرسنال الذي لم يجد صعوبة في تخطي بريستون من الـ"تشامبيونشيب" بثلاثة أهداف من دون رد عبر البرازيلي غابريال جيزوس (24) وإيثان نوانيري (33) والبديل الألماني كاي هافيرتس (57).

وأقصى كريستال بالاس مضيفه أستون فيلا بفوزه عليه 2 1.

سجّل إيبيريتشي إيزي (8) والبديل الياباني دايتشي كامادا (64) لبالاس، والكولومبي جون دوران لفيلا (23).

ويلعب توتنهام في آخر المباريات مع مانشستر سيتي.