شنغهاي : أصبحت شركة هايسنس الصينية لتصنيع الإلكترونيات الراعي الرسمي الأول لكأس العالم للأندية المثيرة للجدل عام 2025، بعدما أبرمت اتفاقا مع الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء.

وتعرّض مونديال الأندية بحلته الجديدة والمقرر اقامته في الولايات المتحدة لانتقادات شديدة نظرا الى زيادته عدد المباريات على كاهل اللاعبين، في حين لم تعلن بعد الهيئة الكروية الأعلى في العالم عن ابرام اي صفقات للنقل التلفزيوني.

وشهدت النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية مشاركة سبعة فرق لكنّ النسخة المستحدثة ستضم 32 ناديا بمن فيهم ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

وقال الاتحاد الدولي في بيان إن الشراكة مع شركة هايسنس "تمهد الطريق لمزيد من صفقات الرعاية لبطولة الاتحاد الدولي الجديدة للأندية والتي سيتم الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة".

وأشار رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو في شنغهاي الى أنّ "التزام هايسنس بالابتكار والتكنولوجيا يتماشى مع رؤيتنا لهذه البطولة، التي ستجمع أفضل 32 فريقا من جميع أنحاء العالم لاحتفال لا ينسى لرياضتنا والتي ستحدث ثورة في كرة القدم على مستوى الأندية".

وأصبحت شركة هايسنس راعية لكأس العالم قبل البطولة التي أقيمت في روسيا عام 2018.