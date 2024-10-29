برلين : واصل باير ليفركوزن حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وبلغ ثمن نهائي مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم من دون عناء، وذلك بفوزه على ضيفه إلفرسبورغ من الدرجة الثانية بالفوز عليه 3 0 الثلاثاء.

وحسم ليفركوزن الذي أحرز الموسم الماضي لقب الدوري أيضا للمرة الأولى في تاريخه إضافة لوصوله إلى نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" حيث مني بهزيمته الوحيدة للموسم على يد أتالانتا الإيطالي (0 3)، بطاقة ثمن النهائي في الشوط الأول بعدما سجل فيه الأهداف الثلاثة.

وسجل التشيكي باتريك شيك الهدفين الأولين في الدقيقتين 2 و9 ثم أضاف الإسباني أليكس غارسيا الثالث في الدقيقة 36.

وبعد تعادلين خارج الديار مع بريست الفرنسي 1 1 في دوري أبطال أوروبا وفيردر بريمن 2 2 في الدوري، عاد فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو إلى سكة الانتصارات وتحضر بشكل جيد لما ينتظره الجمعة في "باي أرينا" أيضا حين يتواجه مع وصيفه شتوتغارت في المرحلة التاسعة من "بوندسليغا"، قبل أن يسافر إلى إنكلترا لمواجهة ليفربول الثلاثاء في دوري الأبطال.

وعلى غرار ليفركوزن، لم يجد لايبزيغ الذي تصدر ترتيب الدوري مشاركة مع بايرن ميونيخ، صعوبة لبلوغ ثمن النهائي بفوزه على ضيفه سانت باولي 4 2.

وسجل الدنماركي يوسف بولسن (12 و30) والنمسوي كريستوف باومغارتنر (17) والنروجي أنتونيو نوسا (80) أهداف لايبزيغ، مقابل هدفين للغيني مورغن غيلافوغي (28) والسويدي إريك سميث (59).

وتأهل أيضا أوغسبورغ بفوزه على ضيفه شالكه من الدرجة الثانية بثلاثية نظيفة للفرنسي أليكسيس كلود موريس (26) وأرنه ماير (87) والكونغولي صامويل إيسيندي (90).