لندن : رفض المدرب البرتغالي روبن أموريم التطرق إلى احتمال انتقاله للاشراف على مانشستر يونايتد الإنكليزي، وذلك بعد إقالة مدرب الأخير الهولندي إريك تن هاغ لسوء النتائج.

قال أموريم الإثنين في مؤتمر صحافي عشية مواجهة لفريقه سبورتينغ في كأس البرتغال "لن أتحدث عن مستقبلي. أنا فخور جدا لتدريب سبورتينغ".

وتشير تقارير صحافية في إنكلترا إلى أن المدرب البالغ 39 عاما أبرز المرشحين لخلافة تن هاغ وقد دخل في مفاوضات مع "الشياطين الحمر".

وأقال مانشستر يونايتد تن هاغ بعد بداية كارثية للموسم الحالي، وعيّن مساعده ومهاجم يونايتد السابق الهولندي رود فان نيستلروي مدربا بصورة موقتة.

ويُعد أموريم أحد أبرز المدربين الشباب في أوروبا، وارتبط اسمه بتدريب ليفربول الإنكليزي بعد رحيل الألماني يورغن كلوب نهاية الموسم الماضي، لكن النادي الشمالي تعاقد في النهاية مع الهولندي أرنه سلوت.

وكان أموريم في السادسة والثلاثين من عمره عام 2021 عندما قاد سبورتينغ للفوز بلقب الدوري البرتغالي للمرة الأولى بعد صيام دام 19 عاما، وفاز بلقبه الثاني مع النادي الموسم الماضي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في الدوري الإنكليزي بعد تعرضه للهزيمة الرابعة في تسع مباريات أمام وست هام 1 2 الأحد الماضي.