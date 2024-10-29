سان فرانسيسكو : سيغيب ستيفن كوري، نجم غولدن ستايت ووريرز، عن مبارتين على الأقل لفريقه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد تعرضه لإصابة في كاحله كما أعلن ناديه الإثنين.

وأصيب كوري المتوج بطلا لدوري أن بي ايه أربع مرات، قبل 7:55 دقيقة من نهاية الربع الأخير خلال خسارة غولدن ستايت على أرضه أمام لوس أنجليس كليبرز 104 112 الأحد.

وقال ووريرز إن كوري خضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي في وقت متأخر من الأحد ولم يظهر أي ضرر كبير مشيرا، إلى ان الإصابة على مستوى الأوتار في كاحله الايسر.

وسجّل كوري، أفضل لاعب في الدوري الأميركي مرتين، معدلا مقداره 18.3 نقطة و6.7 تمريرات حاسمة و5.3 متابعات في المباراة الواحدة هذا الموسم.