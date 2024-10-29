لوس انجليس (الولايات المتحدة) : تألق الثنائي كيفن دورانت وديفن بوكر بتسجيلهما 63 نقطة معا ليلحق فينيكس صنز الخسارة الأولى بلوس انجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس هذا الموسم 109 105 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الإثنين.

سجّل بوكر 33 نقطة وأضاف دورانت 30 ليخرج صنز بفوز ناري على ملعبه، ليثأر من خسارته امام ليكرز في لوس أنجليس الجمعة 116 123.

ودخل ليكرز الى المباراة على ملعب "فوتبرينت سنتر" متسلحا بثلاثة انتصارات بالعلامة الكاملة تحت قيادة مدربه الجديد جاي جاي ريديك.

وبدا أنّ الامور تتجه نحو فوز رابع عندما حقّق ليكرز بداية قوية وانتزع التقدم 26 8 في الربع الاول بفضل لاعب إرتكازه المتألق أنتوني ديفيس الذي سجّل 16 نقطة بمفرده.

ردّ فينيكس بقوة ليخطف التقدم 50 48 قبل أن يستعيد ليكرز زمام المبادرة بتسجيله 35 نقطة في الربع الثالث، لكنّ صنز أظهر تفوقا كبيرا في الربع الاخيرا الذي فاز به 33 22 ليحسم المباراة.

وكان ديفيس أفضل مسجّل لليكرز بـ 29 نقطة مع 15 متابعة وثلاث تمريرات حاسمة، كما أضاف اليه أوستن ريفز 23 نقطة.

في المقابل، عانى زميله ليبرون جيمس من ليلة سيئة نادرة فأنهى اللقاء بـ 11 نقطة بعدما اكتفى بثلاث تسديدات ناجحة من أصل 14.

ومن جهة أخرى، قدّم بوسطن سلتيكس حامل اللقب عرضا قويا في النصف الثاني ليحافظ على سجله النظيف هذا الموسم متخطيا ميلووكي باكس 119 108 على ملعب "تي دي غاردن".