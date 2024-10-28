إيلاف من باريس:



وجاء ترتيب الـ 5 الأوائل في جائزة كوبا كالتالي:

1- لامين يامال (17 عاما) - برشلونة

2- أردا جولر (19 عاما) - ريال مدريد

3- كوبي ماينو (19 عاما) - مانشستر يونايتد

4- سافينيو (20 عاما) - مانشستر سيتي

5- باو كوبارسي (17 عاما) - برشلونة

ريال مدريد أفضل نادي.. ولا أحد يتسلم الجائزة!

توج ريال مدريد بجائزة أفضل نادي في العالم لعام 2024 والمقدمة من صحيفة فرانس فوتبول.

وحصل ريال مدريد خلال الموسم الماضي على بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة 13 في تاريخه والدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخه ودوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه.

ولم يحضر أي مندوب عن ريال مدريد لاستلام الجائزة التي حصل عليها الفريق، نظراً لحالة الغضب من عدم حصول فينيسيوس أو كارفاخال على الكرة الذهبية وفقاً لتسريبات ما قبل الحفل، وبالطبع لم يحضر رئيس النادي فلورنتينو بيريز، وأصبح ريال أول فريق من خارج إنجلترا يحصل على الجائزة التي استحدثت منذ 3 مواسم.

وكان تشيلسي قد حصل على الجائزة مرة ومانشستر سيتي مرتين قبل أن يكسر ريال مدريد احتكار الأندية الإنكليزية، كما نشر موقع "فيلجول".