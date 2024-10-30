القاهرة : تأهل الأهلي المصري، بطل إفريقيا، إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس القارات في كرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه العين الإماراتي، بطل آسيا، بثلاثية نظيفة الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي.

وسجل الفلسطيني وسام أبو علي (32) وإمام عاشور (55) ومحمد مجدي "أفشه" من ركلة جزاء (90+3) ثلاثية الأهلي أمام حشد جماهيري تجاوز الـ65 ألف متفرج، ليحرز بطل القارة السمراء كأس إفريقيا آسيا المحيط الهادئ بحسب نظام النسخة الأولى من المسابقة.

ولا يختلف نظام هذه البطولة كثيرا عن الحلة السابقة لكأس العالم للأندية التي باتت تقام كل أربعة أعوام اعتبارا من 2025 بمشاركة 32 فريقا، لكن ما اختلف هو عدم مركزية المباريات حيث تقام الأوليان على أرض فريقين مشاركين فيها والثلاث المتبقية في مكان واحد، وهذه المرة الدوحة.

ويلتقي الأهلي في الدور نصف النهائي، المقرر في 14 كانون الأول/ديسمبر في الدوحة تحت مسمى "كأس التحدي"، مع الفائز من مواجهة "ديربي الأميركيتين" والتي تجمع بطل كوبا ليبرتادوريس (دوري أبطال أميركا الجنوبية) مع باتشوكا المكسيكي بطل دوري أبطال كونكاكاف في 11 كانون الأول/ديسمبر في العاصمة القطرية.

وفي 18 كانون الأول/ديسمبر، تستضيف العاصمة القطرية ما أسماه فيفا نهائي كأس القارات للأندية حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني، الفائز بدوري أبطال أوروبا، مع الفائز من مواجهة كأس التحدي.

ويقام نهائي البطولة في الذكرى السنوية الثانية لنهائي مونديال قطر 2022 للمنتخبات الوطنية.

وبتأهله إلى نصف النهائي، نال الأهلي جائزة مالية قيمتها 2 مليون دولار أميركي، فيما نال العين الذي تخطى أوكلاند سيتي النيوزيلندي 6 2 في المواجهة الإقصائية لمنطقة إفريقيا آسيا المحيط الهادئ، مليون دولار.

أفضلية للأهلي منذ البداية

بدأ الأهلي المباراة بقوة مستغلا الحماس الجماهيري، وكاد يتقدم في الدقيقة الخامسة حين مر امام عاشور في الجهة اليسرى قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها الحارس خالد عيسى.

وبعدها بدقيقتين، تبادل حسين الشحات الكرة مع ابو علي وسدد كرة قوية من مسافة قريبة تألق عيسى مرة أخرى في التصدي لها، ثم عاد الأخير بعدها بدقيقة واحدة ليتصدى لتسديدة عاشور التي ارتدت من العارضة.

هدأ ايقاع المباراة بعد ذلك، وفي الدقيقة 32 تخطى عاشور أكثر من لاعب وحين حاول دفاع العين قطع الكرة سقطت بالخطأ أمام ابو علي الذي سددها في شباك عيسى.

وسجل العين حضوره الهجومي الأول في الدقيقة 36 بعد ركنية مرت من دفاع الأهلي ليقابلها الكوري الجنوبي بارك وو بارك برأسية مرت فوق العارضة.

ولم تختلف بداية الشوط الثاني عن الأول، حيث ضغط الأهلي مجددا وكاد عاشور يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 48 حين سدد كرة قوية مرت فوق العارضة.

ونجح عاشور في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 55 حين استلم تمريرة طاهر محمد طاهر وسدد مباشرة بطريقة رائعة كرة سكنت الشباك وسط فرحة غامرة للجماهير الحمراء.

واصل الأهلي السيطرة وكاد مدافع العين كوامي اوتوني يضيف الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه من عرضية ابو علي في الدقيقة 63.

سدد عاشور بعدها كرة قوية أبعدها عيسى إلى ركنية، ثم حاول ابو علي مغالطة الحارس منها لكن الأخير تصدى للمحاولة بثبات.

وأهدر البديل التوغولي لابا كودجا أخطر فرص العين في الدقيقة 87 حين ارتقى لعرضية المغربي سفيان رحيمي لكن رأسيته أخطأت مرمى الحارس محمد الشناوي بقليل.