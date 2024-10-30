لوس انجليس : أنقذ العملاق الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناغتس من الخسارة، عندما خاض وقتا إضافيا للمرة الثانية في يومين وتغلب على مضيفه بروكلين نتس 144 139، الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعد فوزه على تورونتو رابتورز بتمديد الوقت 127 125 الإثنين، خاض دنفر وفتا ممددا على أرض بروكلين، حيث تألق يوكيتش صاحب 29 نقطة، 18 متابعة و16 تمريرة حاسمة، محققا "تريبل دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية).

نجح أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات (2021، 2022، 2024) وصاحب 40 نقطة في سلة تورونتو، بتسجيل رمية "هوك" قبل 9 ثوان من نهاية الوقت ليرسل المباراة إلى الشوط الإضافي.

أضاف أربع نقاط بعدها، ليمنح دنفر، حامل لقب أن بي ايه في 2023، فوزه الثاني في أربع مباريات.