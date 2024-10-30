باريس : خرج الروسي دانييل مدفيديف المصنف الخامس عالميا من الدور الثاني لدورة باريس للماسترز في كرة المضرب (ألف نقطة) عقب خسارته امام الأسترالي أليكسي بوبيرين (24) 4 6، 6 2، 6 7 (7/4) الأربعاء.

وانضم مدفيديف حامل اللقب في بيرسي عام 2020 والذي حسم بين خمسة لاعبين آخرين تأهلهم الى بطولة "ايه تي بي" الختامية والمقررة في تورينو بين 10 و17 تشرين الثاني/نوفمبر وتضم افضل ثمانية لاعبين مصنّفين على العالم، الى مجموعة من اللاعبين البارزين الذي ودعوا المنافسات مبكرا على غرار مواطنه اندريه روبليف (7) والنروجي كاسبر رود (8).

وسيواجه بوبيرين، الفائز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار (31) أو الروسي كارن خاتشانوف (21) في الدور ثمن النهائي.

وقال بوبيرين الذي خاض اللقاء على الملعب الرئيس "إنها المرة الأولى التي أفوز فيها عليه، لقد خضنا معارك في الماضي، ومن دواعي سروري أن أكسب هذه المواجهة هذه المرة".

وتمكن بوبيرين من تسطير عودة قوية في المجموعة الثالثة والفاصلة حيث كان متأخرا 4 2، ثمّ 4 1 في شوط كسر التعادل، قبل ان يستفيد من خطأ مزدوج ارتكبه مدفيديف لحسم اللقاء.

وحقق الأسترالي، الفائز بأول القابه في دورات الألف في مونتريال في آب/أغسطس، الفوز بعد لقاء استغرق ساعتين ونصف الساعة.