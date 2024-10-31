لندن : من المتوقع أن يتم تأكيد تعيين البرتغالي روبن أموريم مديرا فنيا جديدا لمانشستر يونايتد الخميس، بعد أن توصل النادي الانكليزي إلى اتفاق مع سبورتينغ متصدر الدوري البرتغالي لكرة القدم، وفقا للتقارير.

وذكر موقع "ذي أتلتيك" أن المدرب البالغ من العمر 39 عاما سيبقى مع فريقه سبورتينغ لخوض مبارياته الثلاث المقبلة، بينها مباراة دوري الأبطال الأسبوع المقبل ضد مانشستر سيتي.

ويُفترض أن يبدأ أموريم مهامه مع "الشياطين الحمر" خلال فترة التوقف الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر، على أن تكون مباراته الأولى خارج ملعبه أمام إيبسويتش ضمن الدوري الإنكليزي في 24 من الشهر عينه.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" أن النادي الإنكليزي دفع مبلغا إضافيا قدره مليون يورو لسبورتينغ، إضافة إلى قيمة الشرط الجزائي البالغة 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) للتعاقد مع المدرب.

وكان سبورتينغ قال الثلاثاء في بيان إن يونايتد وافق على تلبية قيمة الشرط الجزائي.

وأقال مانشستر يونايتد مدربه السابق الهولندي إريك تن هاغ الإثنين بعد بداية كارثية للموسم الحالي، وعيّن مساعده ومواطنه مهاجم الفريق السابق رود فان نيستلروي مدربا بصورة موقتة.

فاز الفريق على ليستر سيتي 5 2 الأربعاء في كأس الرابطة بقيادة فان نيستلروي وتأهل إلى ربع النهائي.

وقال نيسترلوي "جئت هنا لمساعدة النادي، وسأستمر في تقديم المساعدة طالما كان ذلك ضروريا، وفي قادم الأيام، بأي صفة، أنا هنا لمساعدة النادي في بناء المستقبل".

وعلى الرغم من الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية، دفع تن هاغ ثمن البداية الضعيفة ليونايتد هذا الموسم.