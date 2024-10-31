لوس انجليس: ألحق إنديانا بايسرز الخسارة الأولى هذا الموسم ببوسطن سلتيكس حامل اللقب عندما تغلب عليه 135 132 بفضل ثلاثية للكاميروني باسكال سياكام قبل ست ثوان على نهاية في الوقت الإضافي الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأبقى فوز إنديانا على سلتيكس في إعادة لمواجهتهما في الدور النهائي للمنطقة الشرقية الموسم الماضي، كليفلاند كافالييرز الفريق الوحيد دون هزيمة في المنطقة بعدما حقق فوزه الخامس تواليا بفوزه على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 134 110 في مواجهة شهدت استقبالا الحار لبروني جيمس، نجل "الملك" ليبرون جيمس.

واستغل بروني نهاية المباراة غير المشوقة بعدما حسم صاحب الارض النتيجة في صالحه بشسكل كبير، حيث دخل وسجل أولى نقاطه في الدوري بتسديدة متوسطة المدى، في وقت كان فيه والده ليبرون صاحب 26 نقطة والذي يستهل موسمه الـ22 في الدوري، جالسا على دكة البدلاء.

وصنع اللاعبان التاريخ الأسبوع الماضي عندما أصبحا أول أب ونجله يشاركان معا في مباراة واحدة من الدوري المنتظم في الدوري.

ولقيت سلة بروني تحية من جمهور كليفلاند الذي شاهد اللاعب الشاب يكبر، خلال دفاع والده عن ألوانه في فتريتين (2003 2010 ثم 2014 2018).

في إنديانابوليس، فرض بينيديكت ماثورين نفسه نجما في صفوف بايسرز بتسجيله 30 نقطة مع 11 متابعة، وأضاف سياكام 29 نقطة مع 11 متابعة أيضا، فيما اكتفى تايريز هاليبورتون بتسجل 17 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة.

وكان بايسرز صاحب الافضلية في الشوط الأول وأنهاه في صالحه بفارق 12 نقطة (35 31 في الربع الأول و32 26 في الثاني)، قبل أن يضرب بقوة في بداية الربع الثالث ويوسع الفارق الى 24 نقطة، لكن حامل اللقب عاد بقوة خصوصا في الربع الاخير الذي كسبه 38 24 حيث قلص الفارق الى ثلاث نقاط مرتين وسرق لاعبوه كرتين في آخر 100 ثانية وذوَّبوا فارق نقاط بمعادلة النتيجة بفضل تسديدة بعيدة لجايسون تايتوم (37 نقطة مع 8 متابعات) قبل 13 ثانية ثانية من نهاية الوقت الأصلي (124 124).

وحسم بايسرز الوقت الاضافي في صالحه 11 8 حيث كانت الكلمة الاخيرة لسياكام بفضل ثلاثية كانت كافية لإلحاق الخسارة الاولى بسلتيكس في خمس مباريات حتى الآن هذا الموسم.