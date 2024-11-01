باريس : أعلن مروجو بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي الجمعة إلغاء سباق جائزة فالنسيا الكبرى، المقرر أن يكون الجولة الأخيرة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، بسبب الفيضانات القاتلة في شرق إسبانيا.

وأوضح المروجون أنه سيتم الإعلان عن حلبة جديدة قريبًا لاستضافة السباق النهائي لهذا الموسم.

ودعا العديد من كبار دراجي موتو جي بي إلى نقل السباق بعيدًا عن فالنسيا بعد الفيضانات المدمرة التي قتلت 205 أشخاص على الأقل وخلفت عشرات المفقودين في منطقة فالنسيا، جنوب شرق إسبانيا.

ودمرت الفيضانات المدن، وتراكمت السيارات، وانهارت الجسور، وملأت الشوارع بالطين في أكبر كارثة من نوعها في إسبانيا منذ عقود.

وقالت الشركة المروجة للبطولة العالمية "دورنا سبورتس" في بيان "كنا على اتصال دائم بالسلطات المحلية والحلبة لتقييم أفضل السبل للمساعدة وكيفية المضي قدمًا".

واضافت "بعد تقييم التأثير الإيجابي المحتمل لسباق موتو جي بي في فالنسيا على التواريخ المتأخرة مقابل ضمان عدم تحويل أي مورد واحد عن جهود الإنقاذ من خلال إقامة السباق، اضطرت البطولة والسلطات المحلية إلى إلغاء سباق جائزة فالنسيا الكبرى لعام 2024".

وتابعت "سيتم الإعلان عن الموقع الجديد والمواعيد الجديدة بمجرد تأكيدها".

وتشهد بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" منافسة شديدة حاليًا بين الإسباني خورخي مارتين متصدر الترتيب العام والإيطالي فرانشيسكو بانيايا، بطل العالم في العامين الأخيرين.

وتقام الجولة التاسعة عشرة قبل الأخيرة من البطولة نهاية هذا الأسبوع في ماليزيا.