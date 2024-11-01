برلين : واصل باير ليفركوزن حامل اللقب مسلسل إهدار النقاط وسقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ووصيفه شتوتغارت، الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفشل ليفركوزن الثالث الذي قلّص الفارق مع بايرن ميونيخ ولايبزيغ إلى أربع نقاط مؤقتا، قبل مباراتيهما مع أونيون برلين وبوروسيا دورتموند تواليا السبت، في تخقيق فوزه الخامس في الدوري.

وهذا التعادل الثاني تواليا لليفركوزن، والرابع منذ انطلاق الدوري، والثالث في آخر أربع مباريات ضمن مختلف المسابقات.

وأهدر ليفركوزن 11 نقطة في مشواره في البوندسليغا حتى الآن، وهو الذي لم يخسر سوى 12 نقطة في طريقه نحو اللقب الموسم الماضي.

قال قائد الفريق السويسري غرانيت تشاكا لشبكة دازون للبث التدفقي "محبطون للغاية. هذا كان أفضل مستوى لنا هذا الموسم".

وأضاف "لقد صنعنا العديد من الفرص، لكن احتجنا إلى التفوّق عليهم. كنا نخسر التمريرة الأخيرة للأسف ولهذا السبب نشعر بالإحباط".

وتأتي النتيجة قبل مباراة صعبة جديدة أمام مضيفه ليفربول الإنكليزي في أنفيلد، الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

كان ألونسو قال قبل المباراة إن فريقه "لا يزال يملك الوقت للمنافسة. لا زلنا في تشرين الأول/أكتوبر (قبل موعد المباراة). لا يزال الوقت مبكرا".

وتابع المدرب الشاب "أي شيء يمكن أن يحصل في الترتيب... لا يزال هناك الكثير من المباريات".

في المقابل، صعد شتوتغارت الذي كان الطرف الأضعف طوال اللقاء، إلى المركز السابع مؤقتا بـ13 نقطة، بتعادله الرابع هو الآخر.

وتألق حارس شتوتغارت ألكسندر نوبل طوال الشوط الأول، إذ تصدى بداية لتسديدة الهولندي جيريمي فريمبونغ على الجهة اليمنى (12)، وعاد لإبعاد تسديدة من الإسباني أليخاندرو غريمالدو من وسط منطقة الجزاء (14).

وواصل الحارس الدولي تألقه بتصديه بصعوبة لتسديدة البوركيني إدموند تابسوبا في الزاوية اليسرى (41).

ولم يتمكن لاعبو شتوتغارت من تسديد أي كرة طوال الشوط الأول، لا على المرمى ولا خارجه.

وحرم القائم الأيمن، الهدّاف النيجيري فيكتور بونيفايس من التسجيل حين استلم كرة، راوغ مدافعا وسدد من مسافة قريبة (53).

وأهدر فريمبونغ فرصة التسجيل برأسية غير متقنة إثر عرضية من فلوريان فيرتس (66).

وواصل نوبل التألق وهذه المرة أمام بونيفايس الذي انطلق وسدد من مسافة قريبة داخل المنطقة، لكن الحارس أبعد كرته إلى ركنية (73).