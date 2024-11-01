موسكو : تعهدت المتزحلقة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا الموقوفة لأربع سنوات بسبب تعاطي المنشطات، الجمعة بالعودة إلى المنافسات بعد انتهاء الحظر.

قررت محكمة التحكيم الرياضي في 29 كانون الثاني/يناير الماضي إيقاف فالييفا لأربعة أعوام بدءا من 25 كانون الأول/ديسمبر 2021، مع إقصائها بأثر رجعي عن كامل المسابقات التي شاركت فيها خلال تلك الفترة.

وكُشِفَ النقاب عن سقوط فالييفا في اختبار المنشطات خلال أولمبياد بكين 2022 الشتوي، من دون أن يمنعها ذلك من المشاركة.

قالت ابنة الـ18 ربيعا للصحافيين، حسبما أفادت وكالة الأنباء "ريا نوفوستي": "بالطبع لدي أفكار (حول العودة إلى الرياضة)، فهذه ليست النهاية".

وأضافت "الاعتزال في هذا السن الصغير هو أمر ربما يكون غبيا. سأبذل كل جهدي لأجلب البهجة مرة أخرى للمشاهدين، لنفسي، لمدربي، وبالطبع لجميع معجبيني".

كانت الشابة زعمت أن "حلوى الفراولة" الملوثة بأدوية علاج القلب، والتي "أعدّها جدها على لوح التقطيع الذي اعتاد سحق أدويته عليه"، السبب في سقوطها في فحص المنشطات.

وقد لقيَ إعلانها ردود فعل إيجابية من نجوم الرياضة في روسيا.

وقالت المدربة الشهيرة تاتيانا تاراسوفا لوكالة "ريا نوفوستي": "إنها فتاة صغيرة جدا وموهوبة للغاية، وبالطبع لديها كل الفرص للعودة الناجحة إلى الرياضة".