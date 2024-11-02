لندن : بعد قيادته سبورتينغ إلى اكتساح ضيفه إستريلا 5 1 الجمعة في الدوري البرتغالي لكرة القدم، قال المدرب روبن أموريم الذي أعلن مانشستر يونايتد التعاقد معه خلفا للهولندي المقال إريك تن هاغ، إن إدارة النادي الإنكليزي قالت له إن فرصة تولّيه المهمة الفنية ستكون "الآن أو أبدا".

ووقّع أموريم (39 عاما) عقدا مع يونايتد حتى 2027، وسينضم إلى النادي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، ليصبح سادس مدرب دائم منذ اعتزال "السير" الاسكتلندي أليكس فيرغوسون في 2013.

وتحدث أموريم علنا للمرة الأولى منذ حصوله على واحدة من أكبر الوظائف في عالم كرة القدم، مشيرا إلى أن الأيام الأخيرة كانت مليئة بالأحداث.

قال بعد المباراة الأخيرة "السؤال الوحيد الذي طرحته كان إمكانية قدومي في نهاية الموسم، لكن قيل لي إنه الآن أو أبدا. كان لدي ثلاثة أيام لاتخاذ القرار. وهذا ما فعلته".

وأضاف "إذا رفضت الآن، فلن أحصل على الفرصة بعد ستة أشهر. لم أكن أريد أن أندم على اتخاذ هذا القرار".

وأشار أموريم إلى أنه تلقى عروضا من أندية أخرى، حيث عرض عليه أحدها ثلاثة أضعاف ما سيحصل عليه مع "الشياطين الحمر".

وسيستمر الهولندي رود فان نيستلروي في تولي المسؤولية المؤقتة حتى يصل أموريم إلى أولد ترافورد.

ويستضيف سبورتينغ مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، ومن المقرر أن تكون المباراة الأخيرة لأموريم ضد ناديه السابق براغا في الدوري في العاشر من الشهر الحالي.