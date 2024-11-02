ريو دي جانيرو : غاب مهاجم الهلال السعودي نيمار وريال مدريد الإسباني إندريك، عن تشكيلة منتخب البرازيل التي ستواجه فنزويلا والأوروغواي في تصفيات مونديال 2026 في كرة القدم.

وخاض إندريك (18 عاما) 107 دقائق مع ريال مدريد هذا الموسم ولم يظهر على ورقة المباراة في آخر أربع مباريات للفريق الملكي.

أما نيمار (32 عاما) فقد عاد لحمل ألوان الهلال بعد إصابة قوية بركبته أبعدته أكثر من سنة، اثر انضمامه من باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال مدرب البرازيل دوريفال جونيور الذي سيحل على فنزويلا في 14 تشرين الثاني/نوفمبر ويستضيف الأوروغواي بعدها بخمسة أيام "قررنا عدم استدعائه واستعجال الأمور".

تابع "مبدئيا، قد تعافى بشكل كامل، لكنه لعب دقائق قليلة، الأمر الذي أثر بشكل كبير على القرار".

وكان نجم برشلونة الإسباني السابق عاد إلى صفوف الهلال عندما شارك بديلا في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام العين الإماراتي في 21 تشرين الأول/أكتوبر.

وحمل نيمار، أفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل وأغلى لاعب في العالم، ألوان بلاده آخر مرة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عندما تعرض للإصابة بركبته اليسرى.

تابع دوريفال "أراد التواجد هنا، لكنهم تفهم الوضع، حالته، دقائق المشاركة القليلة (13)".

ويتعين على نيمار الانتظار حتى آذار/مارس 2025، عندما تخوض البرازيل مواجهتي كولومبيا والأرجنتين في تصفيات المونديال.

وضمت تشكيلة بطلة العالم خمس مرات المهاجم فينيسيوس جونيور المذهول من عدم منحه جائزة أفضل لاعب في العالم وذهابها للاعب الوسط الإسباني رودري.

قال دوريفال عن مهاجم ريال مدريد الإسباني "تحدثت اليه لأني أردت القيام بذلك شخصيا. برأيي، هذا غير عادل، لانها جائزة فردية. لا شيء ضد أي شخص كان سيفوز بها، بل على العكس، هذا تقدير لأحد اعظم لاعبي كرة القدم الإسبانية، لكن العمل الذي قام به فينيسيوس كان يجب أن يلقى تقديرا مختلفا".

وضمت التشكيلة حارس النصر السعودي بينتو.

وتحتل البرازيل المركز الرابع في تصفيات المجموعة الموحدة في أميركا الجنوبية، بفارق ست نقاط عن الأرجنتين المتصدر، بعد 10 مباريات على انطلاق التصفيات.