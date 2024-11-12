لوس انجليس : قاد النجم دونوفان ميتشل فريقه كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على مضيفه شيكاغو بولز 119 113 الإثنين واستكمال سلسلة الانتصارات منذ انطلاق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "ان بي ايه".

وسجّل ميتشل 36 نقطة في المباراة التي تأخّر فيها فريقه بتسع نقاط في الربع الثالث، قبل تحقيق فوز جديد خارج الديار رفع رصيد كليفلاند إلى 12 انتصارا من دون خسارة هذا الموسم.

كان الفريق قد حقق "ريمونتادا" رائعة في الشوط الثاني أمام ضيفه بروكلين نتس وخرج منتصرا 105 100 السبت، حيث سجل ميتشل 22 نقطة أيضا، بالإضافة إلى 20 لداريوس غارلاند، مع تألق دفاعي كبير من إيفان موبلي صاحب 16 متابعة.

ويُعد كليفلاند صاحب البداية المثالية هذا الموسم، الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأية خسارة بعد.

أنهى ستة من لاعبيه المباراة برصيد مزدوج من النقاط، حيث أضاف غارلاند 17 نقطة وموبلي 15، ومن مقعد الاحتياطيين كاريس ليفيرت وجورج نيانغ وتاي جيروم 12 نقطة.

من جهة أخرى، تأسف شيكاغو على عدم تمكنه من استغلال تقدمه بعد أن وصل إلى 85 76 قبل نهاية الربع الثالث بأربع دقائق بقليل.

وبدلا من ذلك، عاد كليفلاند بقوة محققا وعدّل النتيجة ثم تقدم بفارق ثلاث نقاط قبل الدخول إلى الربع الرابع، ثم أنهى المباراة بتفوق 24 21 في الربع الأخير.

قاد زاك لافين هدافي شيكاغو برصيد 26 نقطة، بينما أضاف كوبي وايت والمونتينغري نيكولا فوسيفيتش 20 نقطة لكل منهما. تكبّد بولز خسارته السابعة هذا الموسم إلى جانب أربعة انتصارات.

وقال ميتشل بعد الفوز "بذلنا جهدا كبيرا. بصراحة، البدلاء أنقذونا. كان بعض الأساسيين مرهقين ويبدو أن الفرق تستهدفنا. لكننا صمدنا، والشكر للبدلاء على ذلك. إنه مجهود جماعي".

وأضاف "لتحقيق ما نطمح إليه، هذا ما نحتاجه. كان فوزا جماعيا شاملا... كل ليلة يتألق شخص مختلف. نحن نلعب من أجل بعضنا البعض ولا نلعب بأنانية. علينا أن نستمر".

ويمبانياما يتألق

وتألق الفرنسي فيكتور ويمبانياما في فوز سان انتونيو سبيرز الساحق على ضيفه ساكرامنتو كينغز 116 96 مسجلا 36 نقطة و14 متابعة و6 تمريرات حاسمة.

بدأ سكرامنتو المباراة بقوة وتقدم 26 22 بعد الربع الأول. لكن سبيرز سيطر على الربع الثاني، مسجلا 38 نقطة بما في ذلك سبع رميات ثلاثية ليأخذ زمام المبادرة ويحتفظ بها حتى النهاية.

وسجل جميع اللاعبين الأساسيين لسبيرز رصيدا مزدوجا، حيث أضاف جوليان شامبيني 13 نقطة، والنجم المخضرم كريس بول 12 نقطة.

ويواصل الشاب ويمبانياما (20 عاما) تألقه، إذ كان سجل 24 نقطة في المباراة الماضية، ومثلها أمام لوس أنجليس كليبرز، و25 نقطة أمام يوتا جاز و29 بمواجهة هيوستن روكتس.

في المقابل، تكبّد ساكرامنتو كينغز خسارته الخامسة مقابل ستة انتصارات.

كان ديآرون فوكس أفضل مسجليه بـ24 نقطة، بالإضافة إلى الليتواني دومانتاس سابونيس (23) وديمار ديروزان (21).

وفي مباراة أخرى، تغلب فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 134 128، متجاوزا خسارته أمام غولدن ستايت ووريرز الأحد.

جاء هذا بعد خبر إصابة الشاب تشيت هولمغرين الذي تعرض لكسر في الحوض بعد سقوطه في المباراة الماضية.

لكن أوكلاهوما لم يظهر أي تأثر بالخسارة، حيث تألق الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر وسجل 45 نقطة في أداء مذهل. وأضاف جالن ويليامز 28 نقطة، بينما أنهى الكندي الآخر لوغنتز دورت المباراة بـ19 نقطة.