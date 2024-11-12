لوس انجليس : قاد النجم دونوفان ميتشل فريقه كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على مضيفه شيكاغو بولز 119 113 الإثنين واستكمال سلسلة الانتصارات منذ انطلاق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "ان بي ايه".

وسجّل ميتشل 36 نقطة في المباراة التي تأخّر فيها فريقه بتسع نقاط في الربع الثالث، قبل تحقيق فوز جديد خارج الديار رفع رصيد كليفلاند إلى 12 انتصارا من دون خسارة هذا الموسم.

كان الفريق قد حقق "ريمونتادا" رائعة في الشوط الثاني أمام ضيفه بروكلين نتس وخرج منتصرا 105 100 السبت.

ويُعد كليفلاند صاحب البداية المثالية هذا الموسم، الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأية خسارة بعد.

أنهى ستة من لاعبيه المباراة برصيد مزدوج من النقاط، حيث أضاف داريوس غارلاند 17 نقطة وإيفان موبلي 15، ومن مقعد الاحتياطيين كاريس ليفيرت وجورج نيانغ وتاي جيروم 12 نقطة.

من جهة أخرى، تأسف شيكاغو على عدم تمكنه من استغلال تقدمه بعد أن وصل إلى 85 76 قبل نهاية الربع الثالث بأربع دقائق بقليل.

وبدلا من ذلك، عاد كليفلاند بقوة محققا وعدّل النتيجة ثم تقدم بفارق ثلاث نقاط قبل الدخول إلى الربع الرابع، ثم أنهى المباراة بتفوق 24 21 في الربع الأخير.

قاد زاك لافين هدافي شيكاغو برصيد 26 نقطة، بينما أضاف كوبي وايت والمونتينغري نيكولا فوسيفيتش 20 نقطة لكل منهما. تكبّد بولز خسارته السابعة هذا الموسم إلى جانب أربعة انتصارات.

وقال ميتشل بعد الفوز "بذلنا جهدا كبيرا. بصراحة، البدلاء أنقذونا. كان بعض الأساسيين مرهقين ويبدو أن الفرق تستهدفنا. لكننا صمدنا، والشكر للبدلاء على ذلك. إنه مجهود جماعي".