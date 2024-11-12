رين : تعاقد رين صاحب المركز الثالث عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم، مع المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي حتى عام 2026، وفقا لما أعلن في وقت متأخر الإثنين.

وسيحلّ سامباولي (64 عاما) خلفا لجوليان ستيفان الذي اسُتبعد الخميس بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وحضر الأرجنتيني الذي سبق أن درب مرسيليا في فرنسا، كما إشبيلية الإسباني والمنتخبين التشيلي والأرجنتيني، خسارة فريقه المستقبلي أمام تولوز بهدفين من دون رد في الملعب، ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري.

سامباولي، المعروف بأسلوبه الصارم والمفضل للعب الاستعراضي الذي يتطلب مجهودا بدنيا عاليا، سيكون عليه إعادة الفريق إلى المسار الصحيح بعد فشله في التأهل الأوروبي لأول مرة منذ سبع سنوات في الموسم الماضي.

كان قاد مرسيليا إلى وصافة الدوري في موسم 2021 2022، لكنه غادر النادي حين أدرك أن إدارته لن توفر له الموارد اللازمة لمنافسة باريس سان جرمان على لقب البطولة.